Овсянка на воде с сыром: даже суперполезный завтрак может быть очень вкусным

Овсянка на воде с сыром — идеальный вариант завтрака для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Этот простой и вкусный рецепт поможет зарядиться энергией на весь день и обеспечит организм необходимыми витаминами и минералами.
Ингредиенты:
Пошаговый процесс:
Также при желании можно сварить овсянку на молоке, добавить в неё орехи, мёд или ягоды.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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