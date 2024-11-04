Овсянка на воде с сыром: даже суперполезный завтрак может быть очень вкусным

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка на воде с сыром — идеальный вариант завтрака для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Этот простой и вкусный рецепт поможет зарядиться энергией на весь день и обеспечит организм необходимыми витаминами и минералами.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Ингредиенты:

5 столовых ложек хлопьев (время варки 15 минут);

200 мл воды;

щепотка соли;

кусочек сливочного масла;

тёртый сыр (по вкусу).

Пошаговый процесс:

Залейте хлопья кипятком и варите, помешивая, 3-4 минуты до выкипания жидкости. Добавьте соль и дайте настояться под крышкой пару минут. Добавьте сливочное масло и тёртый сыр.

Также при желании можно сварить овсянку на молоке, добавить в неё орехи, мёд или ягоды.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

