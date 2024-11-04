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Овсянка на воде с сыром: даже суперполезный завтрак может быть очень вкусным

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Еда

Овсянка на воде с сыром — идеальный вариант завтрака для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Этот простой и вкусный рецепт поможет зарядиться энергией на весь день и обеспечит организм необходимыми витаминами и минералами.

Овсянка на воде с сыром: даже суперполезный завтрак может быть очень вкусным
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 5 столовых ложек хлопьев (время варки 15 минут);
  • 200 мл воды;
  • щепотка соли;
  • кусочек сливочного масла;
  • тёртый сыр (по вкусу).

Пошаговый процесс:

  1. Залейте хлопья кипятком и варите, помешивая, 3-4 минуты до выкипания жидкости.
  2. Добавьте соль и дайте настояться под крышкой пару минут.
  3. Добавьте сливочное масло и тёртый сыр.

Также при желании можно сварить овсянку на молоке, добавить в неё орехи, мёд или ягоды.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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