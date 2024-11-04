Ароматный тыквенный пирог: благодаря творогу в тесте и начинке получается очень нежным

Этот рецепт ароматного тыквенного пирога должен стать вашим любимым! Он несложный и полезный, потому что в нём помимо тыквы много творога.
Тыква прекрасно подходит для выпечки, придавая ей нежный сладкий вкус. Кроме того, тыква прекрасно сочетается со специями, такими как корица и имбирь, что делает вкус блюда особенным и неповторимым.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Приготовление теста:
Приготовление начинки:
Готовый пирог можно украсить орехами, которые прекрасно сочетаются с тыквой.
Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы.
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