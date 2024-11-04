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Ароматный тыквенный пирог: благодаря творогу в тесте и начинке получается очень нежным

1:22
Еда

Этот рецепт ароматного тыквенного пирога должен стать вашим любимым! Он несложный и полезный, потому что в нём помимо тыквы много творога.

Ароматный тыквенный пирог: благодаря творогу в тесте и начинке получается очень нежным
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Тыква прекрасно подходит для выпечки, придавая ей нежный сладкий вкус. Кроме того, тыква прекрасно сочетается со специями, такими как корица и имбирь, что делает вкус блюда особенным и неповторимым.

Ингредиенты для теста:

  • 1 яйцо,
  • 2 столовые ложки мягкого творога,
  • 160 граммов рисовой муки,
  • подсластитель (например, FitParad).

Ингредиенты для начинки:

  • 500 граммов сырой тыквы,
  • 2 яйца,
  • 100 граммов творога,
  • корица,
  • мускатный орех,
  • подсластитель (FitParad).

Приготовление теста:

  1. Смешать яйцо, творог и подсластитель.
  2. Добавить муку и замесить тесто.
  3. Раскатать тесто и выложить в форму (диаметр 21 сантиметр).

Приготовление начинки:

  1. Приготовить тыкву (отварить в течение 20 минут или запечь).
  2. Измельчить тыкву блендером.
  3. Добавить яйца, творог, подсластитель и специи, перемешать.
  4. Выложить начинку на тесто.
  5. Выпекать пирог в духовке 40 минут.

Готовый пирог можно украсить орехами, которые прекрасно сочетаются с тыквой.

Уточнения

Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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