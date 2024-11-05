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Промывать макароны — ошибка: мнение знаменитого шеф-повара

1:01
Еда

Промывание готовых макарон — это, по мнению знаменитого шеф-повара Маркуса Самуэльссона, почти как "смывание жидкого золота" в канализацию.

Промывать макароны — ошибка: мнение знаменитого шеф-повара
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM

"Любители итальянской кухни часто промывают готовые макароны холодной водой, чтобы они не слипались, как советуют многие производители на упаковках. Но те, кто разбирается в кулинарии, давно отказались от этой привычки", — заявил Самуэльссон.

По его словам, промытые макароны теряют свою привлекательность. Кулинар объяснил, что причина слипания макарон — крахмал, содержащийся в их составе, который придает блюду более насыщенный вкус.

Если и промывать макароны, то только водой, в которой они варились, отметил шеф-повар. Проточная вода для этого не подходит. Однако есть исключение: промывать макароны стоит только в случае, если они используются для приготовления салата. В этом случае промывка поможет избежать излишней мягкости изделий.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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