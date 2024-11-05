Промывать макароны — ошибка: мнение знаменитого шеф-повара

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Промывание готовых макарон — это, по мнению знаменитого шеф-повара Маркуса Самуэльссона, почти как "смывание жидкого золота" в канализацию.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM

"Любители итальянской кухни часто промывают готовые макароны холодной водой, чтобы они не слипались, как советуют многие производители на упаковках. Но те, кто разбирается в кулинарии, давно отказались от этой привычки", — заявил Самуэльссон.

По его словам, промытые макароны теряют свою привлекательность. Кулинар объяснил, что причина слипания макарон — крахмал, содержащийся в их составе, который придает блюду более насыщенный вкус.

Если и промывать макароны, то только водой, в которой они варились, отметил шеф-повар. Проточная вода для этого не подходит. Однако есть исключение: промывать макароны стоит только в случае, если они используются для приготовления салата. В этом случае промывка поможет избежать излишней мягкости изделий.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

