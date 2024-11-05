Промывать макароны — ошибка: мнение знаменитого шеф-повара

Промывание готовых макарон — это, по мнению знаменитого шеф-повара Маркуса Самуэльссона, почти как "смывание жидкого золота" в канализацию.
"Любители итальянской кухни часто промывают готовые макароны холодной водой, чтобы они не слипались, как советуют многие производители на упаковках. Но те, кто разбирается в кулинарии, давно отказались от этой привычки", — заявил Самуэльссон.
По его словам, промытые макароны теряют свою привлекательность. Кулинар объяснил, что причина слипания макарон — крахмал, содержащийся в их составе, который придает блюду более насыщенный вкус.
Если и промывать макароны, то только водой, в которой они варились, отметил шеф-повар. Проточная вода для этого не подходит. Однако есть исключение: промывать макароны стоит только в случае, если они используются для приготовления салата. В этом случае промывка поможет избежать излишней мягкости изделий.
Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.
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