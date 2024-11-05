Очищать или не очищать огурцы: советы специалистов

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие врачи советуют не очищать огурцы от кожуры, так как в ней содержится большое количество витаминов и минералов. Однако учёные рекомендуют иногда использовать овощечистку перед употреблением этих плодов.

Фото: Wikipedia by Muu-karhu, CC BY-SA 3.0

Китайские исследователи обнаружили, что пестициды, содержащиеся в овощах, могут накапливаться в печени и вызывать развитие онкологических заболеваний. Наибольшая концентрация вредных веществ присутствует в кожуре, и огурцы не являются исключением.

Даже тщательное мытьё овощей помогает лишь частично снизить количество пестицидов, но полностью избавиться от них не удается.

Тем не менее, учёные подчеркнули, что регулярное употребление овощей приносит значительную пользу здоровью, что перевешивает возможные риски, связанные с попаданием небольших количеств пестицидов в организм.

Если вы хотите минимизировать попадание вредных веществ, специалисты советуют снимать кожуру с огурцов.

Уточнения

Пестици́ды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков.

