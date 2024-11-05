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Очищать или не очищать огурцы: советы специалистов

1:02
Еда

Многие врачи советуют не очищать огурцы от кожуры, так как в ней содержится большое количество витаминов и минералов. Однако учёные рекомендуют иногда использовать овощечистку перед употреблением этих плодов.

Очищать или не очищать огурцы: советы специалистов
Фото: Wikipedia by Muu-karhu, CC BY-SA 3.0

Китайские исследователи обнаружили, что пестициды, содержащиеся в овощах, могут накапливаться в печени и вызывать развитие онкологических заболеваний. Наибольшая концентрация вредных веществ присутствует в кожуре, и огурцы не являются исключением.

Даже тщательное мытьё овощей помогает лишь частично снизить количество пестицидов, но полностью избавиться от них не удается.

Тем не менее, учёные подчеркнули, что регулярное употребление овощей приносит значительную пользу здоровью, что перевешивает возможные риски, связанные с попаданием небольших количеств пестицидов в организм.

Если вы хотите минимизировать попадание вредных веществ, специалисты советуют снимать кожуру с огурцов.

Уточнения

Пестици́ды  — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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