Опасные продукты для микроволновки: предупреждения специалистов

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Микроволновая печь облегчает готовку и разогрев блюд, но подходит не для всех продуктов. Некоторые из них лучше разогревать традиционным способом.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Представитель Университета "РОСБИОТЕХ" Дмитрий Куликов, отметил, что продукты с высоким содержанием воды, такие как куриная печень или помидоры, не рекомендуется разогревать в микроволновке. При быстром нагреве повышается внутреннее давление, из-за чего объем продукта увеличивается, и его оболочка может лопнуть. Проще говоря, такой продукт может "взорваться".

Кроме того, не стоит разогревать продукты с плотной оболочкой, такие как сосиски, сардельки, яйца в скорлупе или яблоки. При повреждении кожицы или пленки существует риск повредить саму микроволновку и получить ожоги. Яйца лучше предварительно очистить и разрезать на половинки, а другие продукты проколоть ножом или вилкой.

Эксперт также подчеркнул, что мясные изделия после разогрева в микроволновке могут содержать продукты окисления холестерина, что нежелательно. Крупы, каши, ягоды и зелень теряют большую часть своих полезных свойств после нескольких минут в СВЧ-печи.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



