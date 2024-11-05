Какие кухонные электроприборы требуют отдельной розетки

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Удлинитель — вещь, которая найдётся почти в каждом доме. Он делает быт более удобным, позволяя подключать технику вдали от розеток и использовать несколько приборов одновременно. Однако важно знать, что не всю бытовую технику можно безопасно подключать к удлинителю.

Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области is licensed under public domain

Эксперты предупреждают, что подключение мощных приборов, таких как стиральная машина, микроволновая печь или холодильник, к удлинителю может быть опасным. Эти устройства обладают высокой электрической мощностью и должны подключаться только к отдельным розеткам. В противном случае можно столкнуться с выбиванием пробок, а в худшем случае — с возгоранием.

Помимо крупных приборов, не рекомендуется подключать к удлинителю и более мелкую технику, например, мультиварку или тостер. Им также требуются отдельные розетки для безопасной эксплуатации. Специалисты советуют прислушиваться к этим рекомендациям, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Микроволно́вая печь или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



