Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
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Запечённая курица на овощной подушке — идеальное сочетание вкуса и пользы. Это простое и вкусное блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола.
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, CC BY-SA 4.0
Чтобы приготовить куриное филе на овощной подушке, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3-4 картофелины;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1 болгарский перец;
- соль по вкусу;
- 2-3 столовые ложки растительного масла;
- специи по вкусу;
- 1-2 столовые ложки лимонного сока;
- 250 грамм куриного филе.
Пошаговый процесс приготовления:
- Натрите куриное филе (или голени, бёдра) солью и специями, полейте лимонным соком и растительным маслом. Оставьте мариноваться на 20-30 минут.
- Нарежьте картофель кружочками.
- Нарежьте болгарский перец соломкой.
- Нарежьте лук перьями или полукольцами.
- Нарежьте морковь кружочками.
- Добавьте к овощам растительное масло, соль и специи, перемешайте.
- Выложите овощи на кусок фольги.
- Поверх овощей выложите куриное филе.
- Плотно заверните фольгу, чтобы сок не вытекал на противень.
- Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут.
Приятного аппетита!
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру