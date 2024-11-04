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Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки

1:24
Еда

Запечённая курица на овощной подушке — идеальное сочетание вкуса и пользы. Это простое и вкусное блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола.

Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, CC BY-SA 4.0

Чтобы приготовить куриное филе на овощной подушке, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3-4 картофелины;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1 болгарский перец;
  • соль по вкусу;
  • 2-3 столовые ложки растительного масла;
  • специи по вкусу;
  • 1-2 столовые ложки лимонного сока;
  • 250 грамм куриного филе.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Натрите куриное филе (или голени, бёдра) солью и специями, полейте лимонным соком и растительным маслом. Оставьте мариноваться на 20-30 минут.
  2. Нарежьте картофель кружочками.
  3. Нарежьте болгарский перец соломкой.
  4. Нарежьте лук перьями или полукольцами.
  5. Нарежьте морковь кружочками.
  6. Добавьте к овощам растительное масло, соль и специи, перемешайте.
  7. Выложите овощи на кусок фольги.
  8. Поверх овощей выложите куриное филе.
  9. Плотно заверните фольгу, чтобы сок не вытекал на противень.
  10. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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