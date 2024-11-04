Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая курица на овощной подушке — идеальное сочетание вкуса и пользы. Это простое и вкусное блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола.

Фото: goya.com by Xochilt Martinez, CC BY-SA 4.0

Чтобы приготовить куриное филе на овощной подушке, вам понадобятся следующие ингредиенты:

3-4 картофелины;

1 луковица;

1 морковь;

1 болгарский перец;

соль по вкусу;

2-3 столовые ложки растительного масла;

специи по вкусу;

1-2 столовые ложки лимонного сока;

250 грамм куриного филе.

Пошаговый процесс приготовления:

Натрите куриное филе (или голени, бёдра) солью и специями, полейте лимонным соком и растительным маслом. Оставьте мариноваться на 20-30 минут. Нарежьте картофель кружочками. Нарежьте болгарский перец соломкой. Нарежьте лук перьями или полукольцами. Нарежьте морковь кружочками. Добавьте к овощам растительное масло, соль и специи, перемешайте. Выложите овощи на кусок фольги. Поверх овощей выложите куриное филе. Плотно заверните фольгу, чтобы сок не вытекал на противень. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

