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Почему врачи не советуют пить воду из бутылок

0:58
Еда

Многие предпочитают пить воду из бутылок, считая её безопаснее водопроводной. Бутылированная вода удобна — её не нужно кипятить или фильтровать. Но действительно ли она полезнее?

Почему врачи не советуют пить воду из бутылок
Фото: wikimedia.org by Joctoc, CC BY 4.0

Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов утверждает, что воду в пластиковых бутылках стоит пить как можно реже. По словам специалиста, шесть лет назад было проведено исследование, которое показало, что в более чем 90% образцов бутилированной воды содержатся частицы нанопластика и микропластика.

Эти микроскопические частицы могут мигрировать по организму, проникая, например, из пищеварительной системы в кровоток, пояснил Семирядов.

Таким образом, бутилированная вода несет потенциальную угрозу, так как микропластик может распространяться по всему телу. Поэтому не стоит считать воду в бутылках однозначно полезнее и безопаснее.

Уточнения

Бутилированная вода — пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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