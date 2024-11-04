Почему врачи не советуют пить воду из бутылок

Многие предпочитают пить воду из бутылок, считая её безопаснее водопроводной. Бутылированная вода удобна — её не нужно кипятить или фильтровать. Но действительно ли она полезнее?
Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов утверждает, что воду в пластиковых бутылках стоит пить как можно реже. По словам специалиста, шесть лет назад было проведено исследование, которое показало, что в более чем 90% образцов бутилированной воды содержатся частицы нанопластика и микропластика.
Эти микроскопические частицы могут мигрировать по организму, проникая, например, из пищеварительной системы в кровоток, пояснил Семирядов.
Таким образом, бутилированная вода несет потенциальную угрозу, так как микропластик может распространяться по всему телу. Поэтому не стоит считать воду в бутылках однозначно полезнее и безопаснее.
Бутилированная вода — пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?