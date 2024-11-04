Почему клюква теряет полезные вещества при готовке

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюква по праву считается одной из самых полезных ягод, но важно помнить и о её слабых сторонах.

Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

Эта ягода низкокалорийна: в 100 г всего 28 ккал. Ещё одним плюсом является низкое содержание углеводов и сахара, а основную часть составляют пищевые волокна. Поэтому клюква — отличное дополнение к рациону диабетиков и людей с проблемами пищеварения.

Клюква богата витаминами и минералами, но диетолог Анна Цуканова предупреждает, что при термической обработке ягода теряет свои полезные свойства. Она отметила, что под воздействием высоких температур клюква теряет более половины своих флавоноидов, которые так важны для профилактики простудных заболеваний.

"Чтобы сохранить максимум полезных веществ, необходимо добавлять ягоды в уже кипящую воду и сразу выключать огонь", — советует диетолог.

Тем не менее, самым полезным способом употребления остается свежая или замороженная клюква. В таком виде она сохраняет максимум ценных веществ.

Уточнения

Клю́ква — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.



