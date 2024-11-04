Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выгодно снять квартиру: топ-5 советов
Канье Уэст не выступит с концертом на Газпром-Арене в ноябре
Зачем снижать холестерин: важные шаги к здоровью сердца
Секреты идеальных волос: советы от стилиста-колориста
Бывшая стюардесса объяснила, почему не помогает с багажом
Австралийская модель-социопатка рассказала, что выдаёт таких людей как она
Новая техника установки свечей повышает мощность на 2%
Как правильно поливать перец чили: полезные советы
5 ошибок владельцев собак: что нельзя делать с питомцем

Почему клюква теряет полезные вещества при готовке

1:09
Еда

Клюква по праву считается одной из самых полезных ягод, но важно помнить и о её слабых сторонах.

Почему клюква теряет полезные вещества при готовке
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

Эта ягода низкокалорийна: в 100 г всего 28 ккал. Ещё одним плюсом является низкое содержание углеводов и сахара, а основную часть составляют пищевые волокна. Поэтому клюква — отличное дополнение к рациону диабетиков и людей с проблемами пищеварения.

Клюква богата витаминами и минералами, но диетолог Анна Цуканова предупреждает, что при термической обработке ягода теряет свои полезные свойства. Она отметила, что под воздействием высоких температур клюква теряет более половины своих флавоноидов, которые так важны для профилактики простудных заболеваний.

"Чтобы сохранить максимум полезных веществ, необходимо добавлять ягоды в уже кипящую воду и сразу выключать огонь", — советует диетолог.

Тем не менее, самым полезным способом употребления остается свежая или замороженная клюква. В таком виде она сохраняет максимум ценных веществ.

 

Уточнения

Клю́ква  — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Наука и техника
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником Аудио 
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Наука и техника
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Последние материалы
Испанскую королевскую чету забросали грязью во время визита в город, пострадавший от наводнения
Как избавиться от сутулости в тренажёрном зале: рекомендации эксперта
Главные сервисные услуги для безопасной зимы
Почему врачи не советуют пить воду из бутылок
Евгений Плющенко отметил 42-й день рождения на льду Live арены
Почему клюква теряет полезные вещества при готовке
Самая опасная ошибка, которую совершают с паспортом в полёте
Чем питаться при болезни для быстрого восстановления
Как выбрать идеальную зимнюю куртку для активных мужчин
Супы-пюре: всё, что вы не знали об их влиянии на здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.