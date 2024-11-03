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Легкий рецепт капустного пирога для всей семьи

1:16
Еда

Пирог с капустой — это классическое блюдо, которое никогда не утратит популярности. Его можно подать на завтрак, обед, ужин или предложить гостям к чаю. Пирог получается сытным, вкусным и готовится из простых, доступных ингредиентов. Вот легкий рецепт.

Легкий рецепт капустного пирога для всей семьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для этого рецепта не придется замешивать тесто — достаточно купить готовое слоеное бездрожжевое тесто и заранее разморозить его в холодильнике. Для начинки понадобятся капуста, морковь и специи: сушеный чеснок, свежемолотый перец, кориандр и паприка.

Начните с того, что нашинкуйте капусту и натрите морковь на терке. Морковь отправьте в сотейник и обжаривайте в течение пяти минут. Затем добавьте специи и капусту. Готовьте смесь, пока капуста не станет золотистой и аппетитной.

Раскатайте две пластины слоеного теста. Одну из них положите на дно формы для запекания, сверху выложите начинку, а затем накройте второй пластиной теста. Плотно соедините края, смажьте пирог молоком и выпекайте в духовке при 180°C. Через 40 минут ароматное угощение будет готово!

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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