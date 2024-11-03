Варим самую вкусную картошку на гарнир: простые правила, которые должен знать каждый

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор правильного сорта картофеля — ключевой момент для приготовления вкусного отварного картофеля. Клубни с белой мякотью идеально подходят для варки, так как они становятся мягкими и рассыпчатыми. Сорта с жёлтой мякотью лучше подходят для жарки.

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Чтобы сохранить большую часть крахмала внутри картофеля, его следует опускать в кипящую воду. Не стоит использовать холодную воду, так как это может привести к вымыванию крахмала. Количество воды в кастрюле должно быть достаточным, чтобы покрыть картофель, но не более.

Солить воду нужно сразу после закипания, примерно 1,5 ложки соли на трёхлитровую кастрюлю. Также можно добавить лавровый лист, половинку репчатого лука и несколько давленых зубчиков чеснока для аромата. После окончания варки эти ингредиенты удаляются.

Время варки картофеля зависит от сорта, поэтому необходимо следить за готовностью. По окончании варки добавьте свежий укроп и сливочное масло для дополнительного вкуса.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

