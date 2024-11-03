Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили связь между инфекциями и диабетом
В этом японском аэропорту никогда не теряли багаж
Одной смены резины недостаточно: как подготовить автомобиль к зиме
Авиаперевозки подорожают из-за новых требований к выбросам
Как преобразить спальню без больших затрат: простые решения
Мятное варенье, ликёр и квас: что ещё сделать с мятой на даче
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Тренер Газзаев назвал матч ЦСКА и "Спартака" худшим за всю историю
Почему мы просыпаемся с рывком и другие загадки сна

Варим самую вкусную картошку на гарнир: простые правила, которые должен знать каждый

1:08
Еда

Выбор правильного сорта картофеля — ключевой момент для приготовления вкусного отварного картофеля. Клубни с белой мякотью идеально подходят для варки, так как они становятся мягкими и рассыпчатыми. Сорта с жёлтой мякотью лучше подходят для жарки.

Варим самую вкусную картошку на гарнир: простые правила, которые должен знать каждый
Фото: commons.wikimedia.org by Kritzolina, CC BY-SA 4.0

Чтобы сохранить большую часть крахмала внутри картофеля, его следует опускать в кипящую воду. Не стоит использовать холодную воду, так как это может привести к вымыванию крахмала. Количество воды в кастрюле должно быть достаточным, чтобы покрыть картофель, но не более.

Солить воду нужно сразу после закипания, примерно 1,5 ложки соли на трёхлитровую кастрюлю. Также можно добавить лавровый лист, половинку репчатого лука и несколько давленых зубчиков чеснока для аромата. После окончания варки эти ингредиенты удаляются.

Время варки картофеля зависит от сорта, поэтому необходимо следить за готовностью. По окончании варки добавьте свежий укроп и сливочное масло для дополнительного вкуса.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Авто
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста Аудио 
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Наука и техника
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Последние материалы
Авиаперевозки подорожают из-за новых требований к выбросам
Как преобразить спальню без больших затрат: простые решения
Мятное варенье, ликёр и квас: что ещё сделать с мятой на даче
Варим самую вкусную картошку на гарнир: простые правила, которые должен знать каждый
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Тренер Газзаев назвал матч ЦСКА и "Спартака" худшим за всю историю
Почему мы просыпаемся с рывком и другие загадки сна
Чем заменить майонез: советы для новых вкусов
Зимний уход за волосами: секреты красоты от трихолога
Одинаковая еда каждый день: как это влияет на здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.