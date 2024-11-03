Чем заменить майонез: советы для новых вкусов

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — незаменимый ингредиент для некоторых салатов, но его высокая калорийность заставляет задуматься об альтернативах. Или, возможно, вы просто хотите разнообразить привычные блюда и добавить им новые вкусовые нотки. Эксперты предлагают лучшие заменители майонеза.

Фото: commons.wikimedia.org by Bezik, CC BY-SA 4.0

Если хочется заменить жирный майонез на что-то более легкое, лучше выбрать греческий йогурт или мягкий творог. Оба продукта обладают приятной кислинкой и густой текстурой. Для придания свежести можно добавить укроп, кинзу, петрушку или даже мяту.

Сметана — самый популярный аналог майонеза — заиграет новыми красками, если смешать её с небольшим количеством яблочного или винного уксуса или добавить соевый соус.

Есть и вегетарианские версии майонеза на основе оливкового масла. Чтобы сделать традиционные салаты еще более нежными, можно использовать соус из авокадо. А соус из яблок и уксуса, похожий по консистенции на майонез, придаст блюдам из птицы и рыбы лёгкую кислинку. Для закусок отлично подойдёт густой дип из фасоли.

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



