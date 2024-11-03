Как правильно поужинать, чтобы крепко спать всю ночь

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда кажется, что целый день мечтаешь лишь о том, чтобы лечь в постель и уснуть. Но, стоит коснуться подушки, как сон бесследно исчезает. О том, что делать в таких случаях, рассказала терапевт Анна Шелобанова.

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По словам специалиста, проблемы с режимом сна и бодрствования могут быть вызваны различными причинами, включая неправильное питание. Продукты с высоким содержанием кофеина, жиров и сахара мешают организму расслабиться. Однако есть и пища, которая, напротив, способствует хорошему сну.

Врач посоветовала выпивать вечером стакан теплого молока. Этот напиток содержит триптофан — аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина и серотонина, расслабляя организм и помогая справиться с бессонницей.

Также следует уделять внимание ужину. Перед сном лучше избегать калорийных и тяжелых блюд. Для утоления голода подходят индейка, киви, бананы и миндаль — продукты, которые содержат вещества, успокаивающие нервную систему и нормализующие уровень сахара в крови.

Уточнения

Триптофа́н — ароматическая альфа-аминокислота. Существует в двух оптически изомерных формах, L и D, и в виде рацемата (рацемической смеси) (DL).



