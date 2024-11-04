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Как выбрать правильный сыр: советы для тех, кто следит за холестерином

1:07
Еда

Сыры содержат много насыщенных жиров, которые могут способствовать повышению уровня холестерина. Людям с уже высокими показателями холестерина стоит тщательно подходить к выбору этих продуктов.

Как выбрать правильный сыр: советы для тех, кто следит за холестерином
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Полный отказ от сыра необязателен — важно выбирать подходящие сорта. Эксперты издания подсказали, какие сыры лучше включать в рацион.

В первую очередь, следует отдавать предпочтение нежирным сортам. В этом плане отлично подойдут фета, частично обезжиренные моцарелла и рикотта.

"Частично обезжиренная рикотта придаёт кремовую текстуру, что делает её отличной добавкой к пасте вместо жирных сливок. Её также можно использовать вместо сливочного сыра — намазывать на хлеб или макать в неё палочки сельдерея", — отмечают эксперты.

Жирные сыры, такие как пармезан, тоже допустимы, если употреблять их в умеренных количествах. Например, одна столовая ложка тёртого пармезана значительно улучшит вкус блюда, при этом добавляя минимальное количество жиров.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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