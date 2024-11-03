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Домашние ленивые вареники, которые легко приготовить

1:20
Еда

Домашние вареники всегда превосходят магазинные полуфабрикаты, особенно если речь идет о простом варианте — ленивых варениках. Они не только вкуснее, но и гораздо натуральнее.

Домашние ленивые вареники, которые легко приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus), CC BY-SA 3.0

Такие "ленивые" рецепты становятся настоящим спасением, когда времени на долгую готовку не хватает, но хочется насладиться любимым блюдом.

Для приготовления потребуется:

  • творог — 350 г;
  • мука — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • сметана — 100 г;
  • соль по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Протрите творог через сито, добавьте соль и сахар, затем желтки и хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
  2. Просейте муку и замесите тесто. Разделите его на несколько частей, раскатайте каждую в "колбаску" толщиной примерно 2,5 см.
  3. Нарежьте тесто на кусочки длиной 1,5 см. Закипятите воду, добавьте по вкусу соль или сахар и варите вареники, опуская их небольшими порциями в кастрюлю. Готовность определите по всплытию.

Подавайте с растопленным сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!

Уточнения

Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. .

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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