Домашние ленивые вареники, которые легко приготовить

Домашние вареники всегда превосходят магазинные полуфабрикаты, особенно если речь идет о простом варианте — ленивых варениках. Они не только вкуснее, но и гораздо натуральнее.
Такие "ленивые" рецепты становятся настоящим спасением, когда времени на долгую готовку не хватает, но хочется насладиться любимым блюдом.
Для приготовления потребуется:
Подавайте с растопленным сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!
Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. .
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