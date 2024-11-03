Домашние ленивые вареники, которые легко приготовить

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние вареники всегда превосходят магазинные полуфабрикаты, особенно если речь идет о простом варианте — ленивых варениках. Они не только вкуснее, но и гораздо натуральнее.

Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus), CC BY-SA 3.0

Такие "ленивые" рецепты становятся настоящим спасением, когда времени на долгую готовку не хватает, но хочется насладиться любимым блюдом.

Для приготовления потребуется:

творог — 350 г;

мука — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

сливочное масло — 40 г;

сметана — 100 г;

соль по вкусу.

Этапы приготовления:

Протрите творог через сито, добавьте соль и сахар, затем желтки и хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Просейте муку и замесите тесто. Разделите его на несколько частей, раскатайте каждую в "колбаску" толщиной примерно 2,5 см. Нарежьте тесто на кусочки длиной 1,5 см. Закипятите воду, добавьте по вкусу соль или сахар и варите вареники, опуская их небольшими порциями в кастрюлю. Готовность определите по всплытию.

Подавайте с растопленным сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!

Уточнения

Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. .



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