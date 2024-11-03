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Быстрые супы на овощном бульоне: идеи приготовления

2:20
Еда

Томатный суп

Обжарьте лук и чеснок, добавьте томатное пюре или консервированные кубиками помидоры, овощной бульон. Дайте супу покипеть несколько минут, затем взбейте до однородной массы. Приправьте солью, перцем и травами, такими как базилик или орегано.

Быстрые супы на овощном бульоне: идеи приготовления
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чечевичный суп

Сварите чечевицу в овощном бульоне с нарезанной кубиками морковью, сельдереем и луком. Добавьте специи, такие как тмин, паприка и лавровый лист для аромата. Тушите, пока чечевица не станет мягкой, и отрегулируйте приправу по своему вкусу.

Суп минестроне

Обжарьте в кастрюле лук, чеснок и овощи, такие как морковь, сельдерей и кабачки. Добавьте овощной бульон, консервированные кубиками помидоры и приготовленные макароны. Тушите, пока овощи не станут мягкими, и украсьте тертым сыром пармезан.

Картофельный суп

Очищенный и нарезанный кубиками картофель отварите в овощном бульоне до готовности. Разомните часть картофеля, чтобы суп загустел, и добавьте обжаренный лук и чеснок. Приправьте солью, перцем и травами, такими как тимьян или розмарин.

Грибной суп

Обжарьте нарезанные грибы с луком и чесноком до золотистого цвета. Добавьте овощной бульон и тушите несколько минут.

Смешайте часть супа для получения кремовой текстуры. Приправьте солью, перцем и травами, такими как петрушка или укроп.

Фасолевый суп

Готовьте консервированную или замоченную фасоль в овощном бульоне с нарезанным луком, чесноком и нарезанными кубиками помидорами. Добавьте специи, такие как порошок чили, тмин и копченую паприку, для ароматного вкуса. Тушите, пока фасоль не станет мягкой.

Суп из шпината

Обжарьте лук и чеснок до полупрозрачности, затем добавьте овощной бульон и измельченные листья шпината. Дайте ему покипеть, пока шпинат не завянет. Смешайте суп до однородной массы и приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха для дополнительного аромата.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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