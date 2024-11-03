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Топ-6 быстрых и лёгких в приготовлении перекусов

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Еда

Греческий йогурт с медом и орехами

Возьмите миску греческого йогурта. Сбрызните сверху медом. Посыпьте своими любимыми орехами, такими как миндаль или грецкие орехи.

Топ-6 быстрых и лёгких в приготовлении перекусов
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, CC BY-SA 2.0

Овощи и хумус

Нарежьте овощи, такие как морковь, огурцы или болгарский перец. Обмакните их в хумус.

Яйца вкрутую

Заранее отварите несколько яиц, чтобы получить быстрый и богатый белком перекус.

Смузи

Смешайте любимые фрукты с йогуртом или молоком.

Творог с ананасом

Соедините творог со свежим или консервированным ананасом.

Авокадо на цельнозерновом тосте

Разомните авокадо и намажьте его на тосты из цельнозерновой муки.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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