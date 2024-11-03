Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Копченые свиные ребрышки придают особенный вкус харчо, делая этот суп по-настоящему насыщенным и ароматным. Для аутентичности лучше оставить в рецепте хмели-сунели и кинзу, хотя выбор специй можно адаптировать по своему вкусу. Перед подачей мясо можно снять с костей, но с ними суп выглядит более аппетитно и эффектно.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты :

Копченые свиные ребра — 300 г

Помидоры — 2 шт. (180 г)

Чеснок — 5 зубчиков (25 г)

Рис — 60 г

Кинза — 1 пучок (30 г)

Аджика — по вкусу

Томатная паста — 1 ст. л. (30 г)

Соль — по вкусу

Сахар — по вкусу

Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)

Репчатый лук — 2 шт. (160 г)

Вода — 2 л (10 стаканов)

Молотый кориандр — 0.5 ч. л. (1 г)

Хмели-сунели — 0.25 ч. л. (0.75 г)

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты: промойте ребрышки, рис и зелень, очистите овощи и нарежьте ребра на небольшие кусочки. Обжарьте ребра на разогретой сковороде с растительным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны. В кастрюлю с 2 литрами воды положите обжаренные ребра и варите их на среднем огне примерно 30 минут. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук до мягкости, затем добавьте томатную пасту и прогрейте смесь 3-4 минуты. На помидорах сделайте надрезы, ошпарьте кипятком и снимите кожицу. Нарежьте их и добавьте в сковороду к луку вместе с кориандром, хмели-сунели и аджикой. Обжаривайте 5 минут. Переложите зажарку в кастрюлю с ребрами, добавьте соль и перемешайте.

Как только суп снова закипит, добавьте рис и варите 25 минут. Всыпьте измельченную кинзу, добавьте сахар и чеснок, пропущенный через пресс. Доведите суп до кипения, выключите огонь и дайте настояться под крышкой 30 минут.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

