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Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки

2:19
Еда

Копченые свиные ребрышки придают особенный вкус харчо, делая этот суп по-настоящему насыщенным и ароматным. Для аутентичности лучше оставить в рецепте хмели-сунели и кинзу, хотя выбор специй можно адаптировать по своему вкусу. Перед подачей мясо можно снять с костей, но с ними суп выглядит более аппетитно и эффектно.

Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты :

  • Копченые свиные ребра — 300 г
  • Помидоры — 2 шт. (180 г)
  • Чеснок — 5 зубчиков (25 г)
  • Рис — 60 г
  • Кинза — 1 пучок (30 г)
  • Аджика — по вкусу
  • Томатная паста — 1 ст. л. (30 г)
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — по вкусу
  • Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)
  • Репчатый лук — 2 шт. (160 г)
  • Вода — 2 л (10 стаканов)
  • Молотый кориандр — 0.5 ч. л. (1 г)
  • Хмели-сунели — 0.25 ч. л. (0.75 г)

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты: промойте ребрышки, рис и зелень, очистите овощи и нарежьте ребра на небольшие кусочки.
  2. Обжарьте ребра на разогретой сковороде с растительным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны.
  3. В кастрюлю с 2 литрами воды положите обжаренные ребра и варите их на среднем огне примерно 30 минут.
  4. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук до мягкости, затем добавьте томатную пасту и прогрейте смесь 3-4 минуты.
  5. На помидорах сделайте надрезы, ошпарьте кипятком и снимите кожицу. Нарежьте их и добавьте в сковороду к луку вместе с кориандром, хмели-сунели и аджикой. Обжаривайте 5 минут.
  6. Переложите зажарку в кастрюлю с ребрами, добавьте соль и перемешайте.
    Как только суп снова закипит, добавьте рис и варите 25 минут.
  7. Всыпьте измельченную кинзу, добавьте сахар и чеснок, пропущенный через пресс. Доведите суп до кипения, выключите огонь и дайте настояться под крышкой 30 минут.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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