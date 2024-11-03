Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как снизить мощность двигателя и уменьшить налог на авто: советы ГАИ
Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал
Российскому актёру Юре Борисову предрекли номинацию на престижной кинопремии
Как продать машину быстро и выгодно: полезные советы
Виктор Дробыш высказался о зачитавшей рэп Ларисе Долиной: мне её стало так жалко!
Чем полезно безлактозное масло и как его правильно употреблять
Укусы чёрных мошек у собак: симптомы и методы лечения
Экономист Балынин: отказ от доллара — 100% выгода для России
Как сохранить губы мягкими в холодное время года: пять секретов осеннего ухода

Какой гуляш на вкус: узнайте, почему его любят по всему миру

1:27
Еда

Гуляш — одно из самых узнаваемых блюд венгерской и чешской кухонь. Это сытное и ароматное блюдо, приготовленное из нежного мяса, копченого шпика и овощей, сочетает в себе насыщенные вкусовые оттенки, которые особенно хорошо раскрываются благодаря традиционным пряностям и густой консистенции.

Какой гуляш на вкус: узнайте, почему его любят по всему миру
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Его история насчитывает несколько веков, и за это время гуляш приобрел множество вариаций, став популярным во многих странах. Современные рецепты сохранили основные принципы приготовления, которые помогают подчеркнуть уникальный вкус и аромат. Этот текст расскажет о вкусовых особенностях гуляша, традициях его приготовления и секретах хранения, чтобы ваше блюдо было таким же вкусным, как и в лучших венгерских ресторанах.

Вкус гуляша

Гуляш имеет насыщенный мясной вкус, дополненный пряными нотками. Консистенция густая, напоминающая нечто среднее между супом и рагу.

Как готовят и подают гуляш

Сначала мясо обжаривают вместе с овощами, а затем тушат в соусе из томатной пасты, муки и воды до мягкости. Подают блюдо горячим, украшенным зеленью. Гуляш отлично сочетается с картофельным пюре, макаронами, рисом или гречкой.

Хранение

Готовый гуляш можно хранить в холодильнике до трех дней.

Уточнения

Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Авто
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку Аудио 
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Последние материалы
Укусы чёрных мошек у собак: симптомы и методы лечения
Экономист Балынин: отказ от доллара — 100% выгода для России
Как сохранить губы мягкими в холодное время года: пять секретов осеннего ухода
Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет счастливых отношений с Алексеем Чумаковым
Топ-упражнения для работы над проблемными зонами
Еда, которая портит внешний вид: продукты с высоким гликемическим индексом
Впервые ставшая мамой в 42 года Сати Казанова высказалась о родительстве: осознанно иду на жертву
Анастасия Задорожная раскрыла настоящую фамилию мужа, которую скрывала несколько лет
Эксперт прогнозирует рост цен на бензин в 2025 году: в чем причина
Холестерин под контролем: продукты, которые помогают его снизить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.