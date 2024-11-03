Как сделать рассольник ещё вкуснее: простые советы

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Рассольник ценят за насыщенный вкус и аромат, а чтобы сделать это блюдо еще лучше, есть несколько кулинарных хитростей.

Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, CC BY 2.0

Обработка картофеля

Не торопитесь нарезать картофель на мелкие кусочки — крупные куски добавят сытности и текстуры. Перед добавлением в кастрюлю, слегка обжарьте картофель до румяной корочки, чтобы придать блюду аппетитный вкус и аромат.

Неожиданный ингредиент — помидоры

Хотя помидоры не относятся к традиционным компонентам рассольника, они способны обогатить его вкус. Очистите помидоры от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к обжарке из лука и моркови, которая уже готовится на сковороде около пяти минут. Подойдут как свежие, так и консервированные помидоры.

Правильная подготовка перловки

Для лучшего вкуса перловку рекомендуется готовить отдельно от супа, чтобы она сохранила форму и не разварилась. Перед варкой замочите перловку на несколько часов, а затем томите на медленном огне до мягкости.

Уточнения

Рассо́льник (от "рассол") — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

