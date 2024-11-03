Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как осенью заготовить грунт для будущей рассады
Три домашних маски, которые очистят поры и уберут чёрные точки
Процентные ставки по вкладам в России достигли 20,17%: это ещё не конец
Растения-захватчики, о которых стоит знать каждому садоводу
Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки
Прочность и дизайн: Россиянам назвали преимущества натяжных потолков
Как избежать проблем с ногами зимой: советы от эксперта
Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи
В России благоустроили более пяти тысяч дворовых территорий

Как сделать рассольник ещё вкуснее: простые советы

1:06
Еда

Рассольник ценят за насыщенный вкус и аромат, а чтобы сделать это блюдо еще лучше, есть несколько кулинарных хитростей.

Как сделать рассольник ещё вкуснее: простые советы
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, CC BY 2.0

Обработка картофеля

Не торопитесь нарезать картофель на мелкие кусочки — крупные куски добавят сытности и текстуры. Перед добавлением в кастрюлю, слегка обжарьте картофель до румяной корочки, чтобы придать блюду аппетитный вкус и аромат.

Неожиданный ингредиент — помидоры

Хотя помидоры не относятся к традиционным компонентам рассольника, они способны обогатить его вкус. Очистите помидоры от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к обжарке из лука и моркови, которая уже готовится на сковороде около пяти минут. Подойдут как свежие, так и консервированные помидоры.

Правильная подготовка перловки

Для лучшего вкуса перловку рекомендуется готовить отдельно от супа, чтобы она сохранила форму и не разварилась. Перед варкой замочите перловку на несколько часов, а затем томите на медленном огне до мягкости.

Уточнения

Рассо́льник (от "рассол") — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Садоводство, цветоводство
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Американский утиль. Украина потеряла большую часть поставленных Западом танков Abrams Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Последние материалы
Американский утиль. Украина потеряла большую часть поставленных Западом танков Abrams
Растения-захватчики, о которых стоит знать каждому садоводу
Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки
Прочность и дизайн: Россиянам назвали преимущества натяжных потолков
Как избежать проблем с ногами зимой: советы от эксперта
Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи
В России благоустроили более пяти тысяч дворовых территорий
Как сделать рассольник ещё вкуснее: простые советы
Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей
Отец Сосо Павлиашвили сравнил сына с гадким утёнком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.