Как сделать рассольник ещё вкуснее: простые советы

Рассольник ценят за насыщенный вкус и аромат, а чтобы сделать это блюдо еще лучше, есть несколько кулинарных хитростей.
Не торопитесь нарезать картофель на мелкие кусочки — крупные куски добавят сытности и текстуры. Перед добавлением в кастрюлю, слегка обжарьте картофель до румяной корочки, чтобы придать блюду аппетитный вкус и аромат.
Хотя помидоры не относятся к традиционным компонентам рассольника, они способны обогатить его вкус. Очистите помидоры от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к обжарке из лука и моркови, которая уже готовится на сковороде около пяти минут. Подойдут как свежие, так и консервированные помидоры.
Для лучшего вкуса перловку рекомендуется готовить отдельно от супа, чтобы она сохранила форму и не разварилась. Перед варкой замочите перловку на несколько часов, а затем томите на медленном огне до мягкости.
Рассо́льник (от "рассол") — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".