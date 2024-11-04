Тонкости кулинарии: удаляем запах и горечь из лука за считанные секунды

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Характерный запах лука нравится далеко не всем, но это не повод исключать его из блюд. Существует несколько кулинарных приёмов, которые помогают убрать неприятный аромат.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Вымачивание в воде

Для устранения запаха лука можно поместить его в воду на некоторое время. Однако эта процедура не всегда убирает горечь, присущую луку.

Ошпаривание кипятком

Некоторые хозяйки обдают нарезанный лук кипятком, опуская его в дуршлаг. Но это может быть небезопасно из-за риска обжечься, а также может изменить текстуру овоща.

Как убрать запах и горечь из лука

Наилучший способ — нарезать лук и промыть его под проточной тёплой водой температурой около 60-70 градусов в течение 45 секунд. Это ускоряет химические реакции, устраняя горечь и резкий запах.