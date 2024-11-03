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Чем полезно безлактозное масло и как его правильно употреблять

1:43
Еда

Безлактозное сливочное масло готовят, взбивая сливки, полученные из безлактозного молока, чаще всего — коровьего. В процессе производства добавляют фермент лактазу, расщепляющий лактозу на более усваиваемые компоненты — глюкозу и галактозу. Благодаря этому, продукт становится подходящим для людей, страдающих от непереносимости лактозы.

Чем полезно безлактозное масло и как его правильно употреблять
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Польза и вред безлактозного масла

Безлактозное масло богато витаминами A, B, D, E и K, поэтому оно полезно как для взрослых, так и для детей. Этот продукт рекомендуется к включению в рацион из-за высокой пищевой ценности и содержания жирных кислот омега-3 и омега-6, замедляющих старение и улучшающих состояние кожи, ногтей и волос. Оптимальная порция для взрослого — 10-30 граммов в день. Однако его не следует употреблять при индивидуальной непереносимости.

Вкус и текстура

Масло имеет мягкий, слегка сладковатый сливочный вкус и приятную кремовую текстуру.

Как использовать и сочетать

Безлактозное масло идеально подходит для бутербродов, соусов, каш, супов, паст и картофельного пюре. Оно прекрасно раскрывается в выпечке, в начинках, а также при обжарке мяса, рыбы, овощей и блинов. Масло хорошо сочетается с колбасами, красной рыбой, сырами и зеленью.

Срок и условия хранения

Хранить безлактозное сливочное масло следует в холодильнике от двух до пяти недель, а в морозилке — до четырех месяцев.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac "молоко"), С12H22O11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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