Чем полезно безлактозное масло и как его правильно употреблять

Безлактозное сливочное масло готовят, взбивая сливки, полученные из безлактозного молока, чаще всего — коровьего. В процессе производства добавляют фермент лактазу, расщепляющий лактозу на более усваиваемые компоненты — глюкозу и галактозу. Благодаря этому, продукт становится подходящим для людей, страдающих от непереносимости лактозы.
Безлактозное масло богато витаминами A, B, D, E и K, поэтому оно полезно как для взрослых, так и для детей. Этот продукт рекомендуется к включению в рацион из-за высокой пищевой ценности и содержания жирных кислот омега-3 и омега-6, замедляющих старение и улучшающих состояние кожи, ногтей и волос. Оптимальная порция для взрослого — 10-30 граммов в день. Однако его не следует употреблять при индивидуальной непереносимости.
Масло имеет мягкий, слегка сладковатый сливочный вкус и приятную кремовую текстуру.
Безлактозное масло идеально подходит для бутербродов, соусов, каш, супов, паст и картофельного пюре. Оно прекрасно раскрывается в выпечке, в начинках, а также при обжарке мяса, рыбы, овощей и блинов. Масло хорошо сочетается с колбасами, красной рыбой, сырами и зеленью.
Хранить безлактозное сливочное масло следует в холодильнике от двух до пяти недель, а в морозилке — до четырех месяцев.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac "молоко"), С12H22O11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".