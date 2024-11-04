Как приготовить кулинарный шедевр из кефира и куриной грудки

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Надоели обычные котлеты? Тогда попробуйте приготовить аппетитные "шайбочки" — нечто среднее между котлетами и оладьями. Румяные, невероятно вкусные и совсем не сложные в приготовлении, они точно украсят ваш стол.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Для этого блюда понадобятся следующие ингредиенты: кефир, куриная грудка, мука, яйцо и луковица.

Да, из этих простых и доступных продуктов можно создать блюдо, достойное ресторана.

Как приготовить "шайбочки" из куриной грудки и кефира

Начните с того, что измельчите 400 граммов куриной грудки, пропустив её через мясорубку вместе с одной луковицей.

Добавьте к фаршу половину стакана кефира, одно сырое яйцо и три столовые ложки муки.

Тщательно перемешайте массу, посолите и поперчите по вкусу.

Сформируйте из приготовленной массы несколько "шайбочек" и обжарьте их на сковороде с обеих сторон по 3 минуты. Жарьте под крышкой, чтобы они хорошо пропеклись.

На выходе получите шикарное блюдо, которое точно понравится и вам, и вашим близким, и гостям.