Необычный салат Мимоза: добавьте эти ингредиенты для пикантности

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из самых популярных салатов на постсоветском пространстве — это "Мимоза". Этот салат полюбился многим гурманам благодаря своей простоте, яркому вкусу и привлекательному внешнему виду.

Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Однако многие домашние кулинары часто повторяют одну и ту же ошибку — используют стандартный набор ингредиентов. Но почему бы не поэкспериментировать и не добавить что-то необычное?

Зелёный лук вместо репчатого

Репчатый лук считается обязательным компонентом "Мимозы", но его можно заменить зелёным луком. Этот ингредиент обладает более мягким вкусом, не заглушая остальные компоненты. При этом зелёный лук придаёт салату достаточную остроту, подчёркивая вкус рыбы.

Икра мойвы

Икру мойвы можно сделать одним из слоёв салата. Благодаря этому компоненту блюдо приобретает лёгкую пикантность и становится более нежным по консистенции, добавляя особую воздушность и приятный вкус.

Уточнения

"Мимоза" - праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.

