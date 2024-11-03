Проверенный способ приготовить перловку так, чтобы она стала любимым блюдом

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Перловая крупа — это не только доступный по цене, но и полезный продукт, а при правильном приготовлении она становится еще и вкусной.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, CC BY-SA 4.0

Для блюда понадобится:

1,5 стакана перловки,

0,5 луковицы,

1 банка мясных консервов (можно готовить и без них),

200 г грибов (шампиньоны, вешенки или лесные грибы — ингредиент не обязательный),

3 столовые ложки растительного масла,

щепотка соли и перца.

Начните с замачивания перловки: оставьте крупу в воде на несколько часов. Если времени не хватает, просто промойте перловку в нескольких водах, а затем обсушите на бумажных салфетках.

Разогрейте масло в сковороде и добавьте туда перловку. Обжаривайте её на среднем огне, пока она не станет светло-карамельного цвета. Не забывайте периодически перемешивать.

Затем добавьте в сковороду воду или, лучше, бульон. Жидкости должно быть в два раза больше, чем крупы, — примерно 3 стакана.

На другой сковороде обжарьте лук и грибы на растительном масле. Если грибов нет, замените их морковью.

Когда перловка впитает всю жидкость и почти готова, добавьте обжаренные лук и грибы. Также на этом этапе можно добавить мясные консервы, если они у вас есть.

В конце посолите и поперчите блюдо по вкусу. Готово!

Уточнения

Перло́вая ка́ша — блюдо из разваренной перловой крупы, наиболее популярно в русской кухне, известно также в кулинарных традициях карелов, коми-зырян, коми-пермяков со времён Средневековья.

