Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог готовится настолько легко, что даже смешно! Зато вкус получается невероятным — через полчаса от него не останется и крошки.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Вот полный список ингредиентов.

Для теста:

кефир — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.

Для начинки:

мясной фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

кунжут (по желанию);

соль, перец, специи — по вкусу.

Начните с того, что добавьте соду в кефир, хорошо перемешайте и оставьте на 3-5 минут, чтобы запустилась реакция.

Затем добавьте остальные ингредиенты для теста и тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.

Форму для выпекания смажьте маслом или маргарином, слегка присыпьте мукой, либо используйте пергаментную бумагу.

Влейте в форму чуть больше половины теста, сверху равномерно распределите обжаренный с луком фарш или любую начинку по вкусу. Залейте оставшееся тесто поверх начинки.

Для украшения можно посыпать пирог кунжутом.

Выпекайте в разогретой до 170-180 градусов духовке 35-40 минут. Готово!