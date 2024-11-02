Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут

Этот пирог готовится настолько легко, что даже смешно! Зато вкус получается невероятным — через полчаса от него не останется и крошки.
Вот полный список ингредиентов.
Для теста:
Для начинки:
Начните с того, что добавьте соду в кефир, хорошо перемешайте и оставьте на 3-5 минут, чтобы запустилась реакция.
Затем добавьте остальные ингредиенты для теста и тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.
Форму для выпекания смажьте маслом или маргарином, слегка присыпьте мукой, либо используйте пергаментную бумагу.
Влейте в форму чуть больше половины теста, сверху равномерно распределите обжаренный с луком фарш или любую начинку по вкусу. Залейте оставшееся тесто поверх начинки.
Для украшения можно посыпать пирог кунжутом.
Выпекайте в разогретой до 170-180 градусов духовке 35-40 минут. Готово!
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