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Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут

1:18
Еда

Этот пирог готовится настолько легко, что даже смешно! Зато вкус получается невероятным — через полчаса от него не останется и крошки.

Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Вот полный список ингредиентов.

Для теста:

  • кефир — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • мясной фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • кунжут (по желанию);
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Начните с того, что добавьте соду в кефир, хорошо перемешайте и оставьте на 3-5 минут, чтобы запустилась реакция.

Затем добавьте остальные ингредиенты для теста и тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.

Форму для выпекания смажьте маслом или маргарином, слегка присыпьте мукой, либо используйте пергаментную бумагу.

Влейте в форму чуть больше половины теста, сверху равномерно распределите обжаренный с луком фарш или любую начинку по вкусу. Залейте оставшееся тесто поверх начинки.

Для украшения можно посыпать пирог кунжутом.

Выпекайте в разогретой до 170-180 градусов духовке 35-40 минут. Готово!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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