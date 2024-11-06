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Когда лучше завтракать: рекомендации диетолога

2:18
Еда

Врач-диетолог акцентировала внимание на важности времени завтрака для здоровья. Рекомендуется завтракать до 8 часов утра, чтобы нормализовать уровень глюкозы, который естественным образом снижается во время сна. Исследования показывают, что завтрак до этого времени может значительно повлиять на обмен веществ, обеспечивая организм энергией для активного начала дня.

Когда лучше завтракать: рекомендации диетолога
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Перед приемом пищи желательно выпить стакан воды, что поможет активизировать пищеварительную систему и подготовить организм к усвоению пищи. Это особенно важно, так как во время ночного отдыха организм теряет жидкость, и восполнение запасов воды способствует лучшему перевариванию завтрака.

Своевременный завтрак играет значительную роль в профилактике диабета. Завтрак до 8 утра может снизить риск развития этого заболевания на 59%. Это связано с тем, что раннее употребление пищи помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает резкие колебания глюкозы, которые могут привести к инсулиновой резистентности и, как следствие, к диабету.

При этом важно, чтобы утренний прием пищи включал в себя сбалансированное количество углеводов, жиров и белков. Углеводы обеспечивают энергию, жиры способствуют усвоению витаминов, а белки необходимы для поддержания мышечной массы и общего метаболизма. Например, завтрак может состоять из цельнозернового хлеба с авокадо, яиц, а также свежих фруктов или овощей, что создаст идеальное сочетание питательных веществ.

Кроме того, важно учитывать индивидуальные потребности и физическую активность. Например, людям с высокими физическими нагрузками может потребоваться большее количество калорий и питательных веществ, чем тем, кто ведет менее активный образ жизни. Поэтому оптимальное время и содержание завтрака могут варьироваться в зависимости от образа жизни каждого человека.

Регулярный завтрак, как часть ежедневной рутины, также способствует улучшению общего самочувствия, повышает уровень концентрации и способствует улучшению настроения в течение дня.

Уточнения

За́втрак — утренняя еда до обеда, как правило, в период от рассвета до полудня.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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