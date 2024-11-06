Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны высочайших гор Вьетнама: Главные вершины региона
Секреты выращивания пионов: всё, что нужно знать
Рики Мартин показал 16-летних сыновей близнецов
Как отпечатки пальцев на глине помогают в изучении египетских ремесел
Лучшие электрические кроссоверы мира: кто возглавил рейтинг
Эксперты ответили, когда ожидать падения цен на жильё в России
Секреты идеальной талии: как правильно использовать корсет
Воробьи и люди: почему с возрастом уменьшается круг друзей
Трицепс как у атлета: лучшие упражнения и техника

Секреты здоровых сосудов: скумбрия и чеснок в вашем меню

1:06
Еда

Врач-эндокринолог назвала ряд продуктов, способствующих разжижению крови и укреплению сосудистой стенки. Среди таких продуктов выделена скумбрия, обладающая высоким содержанием витамина D и омега-3 жирных кислот. Эти вещества способствуют повышению эластичности сосудов и текучести крови, а также нормализации артериального давления. Скумбрия также считается источником "хорошего" холестерина, что положительно сказывается на здоровье.

Секреты здоровых сосудов: скумбрия и чеснок в вашем меню
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Еще одним важным продуктом является чеснок, который относится к категории серосодержащих продуктов. Он помогает организму в борьбе с вирусами и способствует разжижению крови. Кроме того, чеснок играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, что также может оказывать позитивное влияние на общий состояние организма.

Рекомендуется включать в рацион скумбрию и чеснок для улучшения состояния сосудов и крови, что может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Садоводство, цветоводство
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства Аудио 
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке
Кому не стоит пить протеин? Ответила тренер
Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях
Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом
Акула оторвала ногу сёрфингисту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.