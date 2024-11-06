Секреты здоровых сосудов: скумбрия и чеснок в вашем меню

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-эндокринолог назвала ряд продуктов, способствующих разжижению крови и укреплению сосудистой стенки. Среди таких продуктов выделена скумбрия, обладающая высоким содержанием витамина D и омега-3 жирных кислот. Эти вещества способствуют повышению эластичности сосудов и текучести крови, а также нормализации артериального давления. Скумбрия также считается источником "хорошего" холестерина, что положительно сказывается на здоровье.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Еще одним важным продуктом является чеснок, который относится к категории серосодержащих продуктов. Он помогает организму в борьбе с вирусами и способствует разжижению крови. Кроме того, чеснок играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, что также может оказывать позитивное влияние на общий состояние организма.

Рекомендуется включать в рацион скумбрию и чеснок для улучшения состояния сосудов и крови, что может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

