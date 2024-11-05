Рыба на столе: что нужно знать, чтобы избежать паразитов

При употреблении рыбы важно соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения паразитами. Прежде всего, рекомендуется тщательно выбирать рыбу и подвергать её полноценной термической обработке. Варка, тушение и запекание позволяют уничтожить паразитов, таких как гельминты, что помогает предотвратить паразитарные инфекции.
При выборе речной рыбы стоит быть особенно внимательным из-за присутствия мелких костей, которые могут быть опасными для детей, пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с глотанием.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
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