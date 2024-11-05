Почему кожуру фруктов нельзя оставлять немытой: риски для здоровья

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Мытье кожуры фруктов, даже если она не предназначена для употребления, помогает защититься от норовируса — вируса, который является одной из главных причин кишечных инфекций, передающихся через загрязнённые продукты. Необходимость таких мер объясняется тем, что бактерии и патогены легко попадают на поверхность фруктов в процессе транспортировки и хранения.

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Даже арбузы и дыни, которые обычно едят без кожуры, нужно мыть, так как порезы и повреждения на их поверхности могут служить входом для инфекции.

Рекомендуется тщательно ополаскивать фрукты под холодной проточной водой в течение одной-двух минут перед употреблением. Перед этим важно также вымыть руки с мылом, чтобы удалить с них любые микроорганизмы. Фрукты с более плотной кожурой можно чистить щеткой или аккуратно тереть рукой для более эффективного удаления грязи и бактерий.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

