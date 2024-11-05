Еда для настроения: как орехи и сладости помогают победить стресс

Некоторые продукты питания способны улучшить настроение, помогая организму вырабатывать так называемые "гормоны счастья". Так, сладкие закуски могут оказывать положительное влияние на психоэмоциональное состояние благодаря содержанию сахара, жиров и соли, которые стимулируют выброс дофамина и серотонина.
Богатые омега-3 жирными кислотами орехи и ягоды также помогают в борьбе с тревожностью и поддерживают стабильный уровень дофамина. Достаточное количество флавоноидов, известных своими свойствами улучшать настроение, можно найти в сухофруктах. Пряности и какао также играют важную роль, поскольку стимулируют выработку дофамина, что способствует эмоциональному подъему.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.
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