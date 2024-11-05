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Еда для настроения: как орехи и сладости помогают победить стресс

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Еда

Некоторые продукты питания способны улучшить настроение, помогая организму вырабатывать так называемые "гормоны счастья". Так, сладкие закуски могут оказывать положительное влияние на психоэмоциональное состояние благодаря содержанию сахара, жиров и соли, которые стимулируют выброс дофамина и серотонина.

Еда для настроения: как орехи и сладости помогают победить стресс
Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, CC BY-SA 4.0

Богатые омега-3 жирными кислотами орехи и ягоды также помогают в борьбе с тревожностью и поддерживают стабильный уровень дофамина. Достаточное количество флавоноидов, известных своими свойствами улучшать настроение, можно найти в сухофруктах. Пряности и какао также играют важную роль, поскольку стимулируют выработку дофамина, что способствует эмоциональному подъему.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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