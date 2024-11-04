Полезные жиры и овощи: простые шаги для профилактики инсульта

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Для профилактики инсульта рекомендуется придерживаться диеты, включающей ежедневное потребление овощей и фруктов в количестве 500-600 граммов. Необходимо также обогатить рацион ненасыщенными жирами, в том числе Омега-3 жирными кислотами, при этом сократив долю вредных жиров, которые содержатся в жирном мясе и молочных продуктах, до 10%. К продуктам, богатым полезными ненасыщенными жирами, относятся рыба, орехи, льняное и оливковое масла.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, PDM

Важно ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки, так как её избыток может повышать риск гипертонии — одного из факторов инсульта. Также рекомендуется сократить количество простых углеводов в рационе, которые содержатся в сладостях, выпечке и газированных напитках. В ежедневном рационе такие продукты не должны превышать 5-10%.

Овощи и фрукты, помимо витаминов и антиоксидантов, содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень всасывания холестерина, что является ещё одним фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.