Полезные жиры и овощи: простые шаги для профилактики инсульта

Для профилактики инсульта рекомендуется придерживаться диеты, включающей ежедневное потребление овощей и фруктов в количестве 500-600 граммов. Необходимо также обогатить рацион ненасыщенными жирами, в том числе Омега-3 жирными кислотами, при этом сократив долю вредных жиров, которые содержатся в жирном мясе и молочных продуктах, до 10%. К продуктам, богатым полезными ненасыщенными жирами, относятся рыба, орехи, льняное и оливковое масла.
Важно ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки, так как её избыток может повышать риск гипертонии — одного из факторов инсульта. Также рекомендуется сократить количество простых углеводов в рационе, которые содержатся в сладостях, выпечке и газированных напитках. В ежедневном рационе такие продукты не должны превышать 5-10%.
Овощи и фрукты, помимо витаминов и антиоксидантов, содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень всасывания холестерина, что является ещё одним фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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