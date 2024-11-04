Вся правда о кетодиете и голодании: диетолог развенчал мифы

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сейчас предлагается множество диет, однако научные исследования показывают, что сбалансированный подход к питанию остаётся лучшим решением. В своей книге "Думай как диетолог" магистр здравоохранения и диетолог Джойс Паттерсон из Michigan Medicine исследует современные тренды в диетах и развеивает мифы о питании.

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Оказывается, что многие из популярных диет имеют минимальную научную основу. К примеру, несмотря на широкое обсуждение кетогенной диеты и периодического голодания, пока не существует долгосрочных данных о полной безопасности этих режимов. Это особенно касается их соблюдения в течение продолжительного времени.

Популярные подходы — обезжиренные, низкоуглеводные диеты и голодание — зачастую являются самыми ограничительными и сложными для соблюдения. На практике же различия между этими режимами питания для длительного снижения веса не столь значительны: они примерно одинаково эффективны.

Часто вместо строгого следования одной диете люди выбирают лишь отдельные её элементы, что может навредить здоровью. Специалисты рекомендуют следовать правилу "80/20": в 80% случаев придерживаться диетических рекомендаций, а в оставшиеся 20% позволять себе питаться по желанию.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

