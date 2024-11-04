Как отсутствие сахара до трёх лет снижает риск диабета и гипертонии

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Учёные провели исследование, чтобы узнать, как повлияет отказ от сладкого на здоровье детей, и результаты оказались неожиданными. Как выяснилось, питание в раннем возрасте влияет на здоровье во взрослом периоде жизни.

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Специалисты из США и Канады обнаружили, что если исключить сахар из рациона ребёнка в первые три года, то риск развития сахарного диабета 2 типа и гипертонии снижается на 35% и 20% соответственно. Также диета с ограничением сахара во время беременности уменьшает вероятность этих хронических заболеваний у ребёнка почти на треть.

Исследование, опубликованное в журнале Science, также основывалось на данных британского биобанка. В 1940-х годах в Великобритании действовали ограничения на продажу сахара, и дети, родившиеся в этот период, реже страдали диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем люди, выросшие в другие десятилетия.

Учёные рекомендуют родителям ограничить сладости, включая соки и газированные напитки, в рационе маленьких детей. Взрослым напоминают, что суточная доза сахара не должна превышать 25-40 г (около двух столовых ложек). Однако на практике потребление сахара во многих странах, включая Россию, почти в два раза выше нормы, рекомендованной ВОЗ.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.



