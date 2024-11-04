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Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта

0:56
Еда

Врач-диетолог Римма Мойсенко, кандидат медицинских наук, объяснила, какие продукты не рекомендуется разогревать в микроволновой печи. В первую очередь, это молоко, молочные продукты и любые блюда с натуральными жирами. Эти жиры при нагреве могут превращаться в трансжиры, что делает продукты потенциально вредными.

Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Особую опасность представляют разогретые блюда из фастфуда. В таких продуктах уже содержатся трансжиры, и при повторном нагревании они могут выделять токсичные вещества. Исключение составляют хлеб и крупы без жира, которые можно безопасно разогревать в СВЧ-печи.

Для подогрева продуктов, особенно тех, что содержат молоко, включая детские смеси, врач рекомендует использовать электрическую или газовую плиту, причём разогревать такие блюда следует только один раз.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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