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Супы-пюре: всё, что вы не знали об их влиянии на здоровье

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Еда

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о преимуществах и недостатках супов-пюре, которые стали популярны для похудения. Подчёркивается, что такие блюда создают ощущение тепла и быстро насыщают, но их польза на этом ограничивается. Супы-пюре — это легкоусвояемые блюда, которые не обеспечивают кишечнику должной нагрузки, поскольку они не плотные и не обладают свойствами, способными связывать содержимое кишечника.

Супы-пюре: всё, что вы не знали об их влиянии на здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

Из-за быстрого усвоения супов-пюре возможно появление нерегулярного и неоформленного стула. Поэтому переход на жидкое питание рекомендуется только при наличии серьёзных оснований или медицинских показаний.

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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