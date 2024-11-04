Супы-пюре: всё, что вы не знали об их влиянии на здоровье

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о преимуществах и недостатках супов-пюре, которые стали популярны для похудения. Подчёркивается, что такие блюда создают ощущение тепла и быстро насыщают, но их польза на этом ограничивается. Супы-пюре — это легкоусвояемые блюда, которые не обеспечивают кишечнику должной нагрузки, поскольку они не плотные и не обладают свойствами, способными связывать содержимое кишечника.
Из-за быстрого усвоения супов-пюре возможно появление нерегулярного и неоформленного стула. Поэтому переход на жидкое питание рекомендуется только при наличии серьёзных оснований или медицинских показаний.
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
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