Супы-пюре: всё, что вы не знали об их влиянии на здоровье

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о преимуществах и недостатках супов-пюре, которые стали популярны для похудения. Подчёркивается, что такие блюда создают ощущение тепла и быстро насыщают, но их польза на этом ограничивается. Супы-пюре — это легкоусвояемые блюда, которые не обеспечивают кишечнику должной нагрузки, поскольку они не плотные и не обладают свойствами, способными связывать содержимое кишечника.

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Из-за быстрого усвоения супов-пюре возможно появление нерегулярного и неоформленного стула. Поэтому переход на жидкое питание рекомендуется только при наличии серьёзных оснований или медицинских показаний.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

