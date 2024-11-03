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Одинаковая еда каждый день: как это влияет на здоровье

1:19
Еда

Врач-диетолог Юлия Бурякова обратила внимание на негативные последствия регулярного употребления одинаковых продуктов. Каждый продукт содержит уникальный набор питательных веществ, белков и жиров. В комплексных блюдах этот эффект усиливается, обеспечивая организм широким спектром макро- и микронутриентов, витаминов и других ценных соединений.

Одинаковая еда каждый день: как это влияет на здоровье
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Если питаться однообразно в течение длительного времени, организм неизбежно столкнется с дефицитом необходимых веществ, что может нарушить обменные процессы.

Отмечено, что польза питания заключается в его разнообразии. Основные источники белка — мясо, рыба, яйца, творог и сыр; углеводы содержатся в крупах, картофеле, макаронах, бобовых, а также во фруктах, сухофруктах и молочных продуктах. Источники жиров включают авокадо, сливочное масло, растительные масла, оливки, орехи и жирные сорта рыбы.

Эксперт подчеркнула, что, питаясь однобоко — будь то из-за вкусовых предпочтений или в рамках строгой диеты, — можно создать условия для замедления метаболизма, что связано с дефицитом важнейших макро- и микроэлементов и витаминов.

 

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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