Одинаковая еда каждый день: как это влияет на здоровье

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-диетолог Юлия Бурякова обратила внимание на негативные последствия регулярного употребления одинаковых продуктов. Каждый продукт содержит уникальный набор питательных веществ, белков и жиров. В комплексных блюдах этот эффект усиливается, обеспечивая организм широким спектром макро- и микронутриентов, витаминов и других ценных соединений.

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Если питаться однообразно в течение длительного времени, организм неизбежно столкнется с дефицитом необходимых веществ, что может нарушить обменные процессы.

Отмечено, что польза питания заключается в его разнообразии. Основные источники белка — мясо, рыба, яйца, творог и сыр; углеводы содержатся в крупах, картофеле, макаронах, бобовых, а также во фруктах, сухофруктах и молочных продуктах. Источники жиров включают авокадо, сливочное масло, растительные масла, оливки, орехи и жирные сорта рыбы.

Эксперт подчеркнула, что, питаясь однобоко — будь то из-за вкусовых предпочтений или в рамках строгой диеты, — можно создать условия для замедления метаболизма, что связано с дефицитом важнейших макро- и микроэлементов и витаминов.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

