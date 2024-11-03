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Как мелкая рыба помогает продлить жизнь: новое исследование японских учёных

1:39
Еда

Учёные Университета Нагои в Японии, наблюдая в течение девяти лет за 80 тысячами добровольцев в возрасте 35-69 лет, выявили, что регулярное употребление мелкой рыбы способствует снижению риска смертности от различных причин. В исследовании отмечено, что у тех участников, которые ели мелкую рыбу 1-3 раза в неделю, улучшились показатели устойчивости здоровья, что снижает риск смертельных заболеваний.

Как мелкая рыба помогает продлить жизнь: новое исследование японских учёных
Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, PDM

К исследуемым видам рыбы относятся молодь и другие мелкие виды, такие как мойва, корюшка, молодая сладкая рыба и мелкая сардина. Эти виды рыб японцы потребляют в различных видах — сырыми, маринованными, тушёными, солёными, сушёными, полусушёными и обжаренными.

По мнению специалистов, польза мелкой рыбы обусловлена тем, что её едят целиком — с костями, глазами и внутренними органами. В этих частях содержится основная масса микроэлементов, включая Омега-3 жирные кислоты, кальций и витамин А. В отличие от крупной рыбы, где кости и органы часто выбрасываются, мелкая рыба уникальна своей пищевой ценностью.

Питательные вещества мелкой рыбы играют роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, особенно у женщин. Подобный эффект объясняется противоопухолевыми и гипотензивными свойствами, а также способностью веществ, содержащихся в мелкой рыбе, подавлять рост атеросклероза.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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