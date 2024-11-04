Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол

Шеф-повар Владислав Пискунов рассказал, какие блюда стоит поставить на новогодний стол, чтобы соблюдать русские традиции.
По словам эксперта, на праздничном столе обязательно должны присутствовать несколько видов холодных закусок. Это может быть соленая рыба, домашние соленья и заливное. Эти блюда являются неотъемлемой частью традиционного застолья.
Среди салатов Пискунов советует приготовить оливье. При этом ингредиенты можно подобрать по вкусу: добавить колбасу, красное мясо, язык или курицу. Для украшения можно использовать икру, как в классическом рецепте.
В качестве горячего блюда лучше выбрать гуся или утку, которые символизируют удачу и достаток.
Сладости, по мнению шеф-повара, не обязательны на новогоднем столе, так как они занимают место среди закусок. Однако для чаепития можно подать блины с вареньем или ассорти из сезонных фруктов.
Что касается напитков, на Новый год лучше всего подавать шампанское. Из безалкогольных напитков прекрасно подойдут клюквенный и брусничный морсы, а также фруктово-ягодные компоты.
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