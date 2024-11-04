Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар Владислав Пискунов рассказал, какие блюда стоит поставить на новогодний стол, чтобы соблюдать русские традиции.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам эксперта, на праздничном столе обязательно должны присутствовать несколько видов холодных закусок. Это может быть соленая рыба, домашние соленья и заливное. Эти блюда являются неотъемлемой частью традиционного застолья.

Среди салатов Пискунов советует приготовить оливье. При этом ингредиенты можно подобрать по вкусу: добавить колбасу, красное мясо, язык или курицу. Для украшения можно использовать икру, как в классическом рецепте.

В качестве горячего блюда лучше выбрать гуся или утку, которые символизируют удачу и достаток.

Сладости, по мнению шеф-повара, не обязательны на новогоднем столе, так как они занимают место среди закусок. Однако для чаепития можно подать блины с вареньем или ассорти из сезонных фруктов.

Что касается напитков, на Новый год лучше всего подавать шампанское. Из безалкогольных напитков прекрасно подойдут клюквенный и брусничный морсы, а также фруктово-ягодные компоты.