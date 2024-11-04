Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем волосы: секреты укладки от профессионала
Продюсер Бари Алибасов рассказал о первой встрече с седьмой женой 40 лет назад
Лучшие заднеприводные седаны 2024 года: кого выбрать
Отар Кушанашвили высказался о дочери Любови Успенской: пустой персонаж
Хочется понять, почему экономика РФ не развалилась: Можин о причинах визита МВФ в Россию
Зелень на зиму: как сохранить аромат и вкус свежих трав
Евгения Медведева раскрыла свою настоящую фамилию
Как надолго сохранить капусту свежей?
Древний кратон подвергается трансформации: тайны северо-китайского фундамента

Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион

1:27
Еда

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, почему халва является полезной альтернативой другим сладостям.

Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Фото: pixabay.com by 647264, PDM

Халва производится из карамельной и белковой массы с добавлением семян и орехов. Её характерная волокнистая текстура достигается благодаря натуральному пенообразователю — солодковому или мыльному корню, которые богаты сапонинами.

Согласно мнению специалистов, халва, содержащая магний, помогает организму справляться со стрессом, а витамин РР (никотиновая кислота) способствует снижению уровня "плохого" холестерина. Клетчатка в халве улучшает пищеварение, а витамины группы В и витамин Е, содержащиеся в семечках и орехах, положительно влияют на нервную систему, что полезно при нарушениях сна.

Ещё одно преимущество халвы — её "чистый" состав: в отличие от большинства сладостей, халва не содержит ароматизаторов, красителей и консервантов.

Чтобы выбрать качественную халву, эксперты советуют обращать внимание на её текстуру и внешний вид. Хорошая халва должна быть пластичной, легко ломаться или резаться и не рассыпаться. Чёрная оболочка от семян недопустима в массе продукта. Наличие жирных или влажных следов — признак возможных нарушений при производстве, и такую халву лучше не брать.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Еда и рецепты
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут Аудио 
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Авто
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Последние материалы
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Зелень на зиму: как сохранить аромат и вкус свежих трав
Евгения Медведева раскрыла свою настоящую фамилию
Как надолго сохранить капусту свежей?
Древний кратон подвергается трансформации: тайны северо-китайского фундамента
Крысиный патруль: в Танзании обучили грызунов выявлять контрабанду
Певицу Лайму Вайкуле едва не придавило упавшей сосной
Алина Загитова рассказала о своём отношении к шоу-бизнесу
Полезные подкopмки для яблoни, чтобы получать богатый урожай здоровых плодов
Омлет каждый день: польза, ограничения и советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.