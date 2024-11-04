Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, почему халва является полезной альтернативой другим сладостям.

Фото: pixabay.com by 647264, PDM

Халва производится из карамельной и белковой массы с добавлением семян и орехов. Её характерная волокнистая текстура достигается благодаря натуральному пенообразователю — солодковому или мыльному корню, которые богаты сапонинами.

Согласно мнению специалистов, халва, содержащая магний, помогает организму справляться со стрессом, а витамин РР (никотиновая кислота) способствует снижению уровня "плохого" холестерина. Клетчатка в халве улучшает пищеварение, а витамины группы В и витамин Е, содержащиеся в семечках и орехах, положительно влияют на нервную систему, что полезно при нарушениях сна.

Ещё одно преимущество халвы — её "чистый" состав: в отличие от большинства сладостей, халва не содержит ароматизаторов, красителей и консервантов.

Чтобы выбрать качественную халву, эксперты советуют обращать внимание на её текстуру и внешний вид. Хорошая халва должна быть пластичной, легко ломаться или резаться и не рассыпаться. Чёрная оболочка от семян недопустима в массе продукта. Наличие жирных или влажных следов — признак возможных нарушений при производстве, и такую халву лучше не брать.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.



