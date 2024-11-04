Омлет каждый день: польза, ограничения и советы экспертов

Омлет — популярное блюдо, которое подходит как для завтрака, так и для обеда или ужина. Нутрициолог Светлана Синиченко рассказала как часто можно включать его в рацион и в каком количестве стоит есть яйца.
Синиченко отметила, что омлет — отличный источник белка, необходимого для роста и восстановления тканей, а также для поддержания чувства сытости. Яйца также богаты витаминами группы B, витамином D, селеном, цинком и железом — веществами, особенно полезными для нервной системы.
Что касается холестерина, то врачи указывают, что умеренное потребление яиц не повышает уровень холестерина в крови. Напротив, у большинства людей яйца способствуют улучшению липидного профиля за счёт повышения уровня "хорошего" холестерина ЛПВП.
По словам Синиченко, умеренное потребление составляет до 7 яиц в неделю. В принципе, омлет или другие блюда из яиц, приготовленные с минимальным количеством жира и соли, можно есть каждый день. Однако людям с повышенным уровнем "плохого" холестерина или другими противопоказаниями важно обсудить этот вопрос с врачом.
Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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