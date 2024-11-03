Тыква с мёдом и орехами: великолепное самостоятельное блюдо или гарнир к блюдам из птицы

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква с мёдом и орехами — лёгкое в приготовлении и вкусное блюдо, богатое витаминами и минералами. Оно идеально подойдёт для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Компоненты:

Тыква — 700 г;

Мёд — 1 стакан;

Сливочное масло — 70 г;

Тимьян сушёный — 1 чайная ложка;

Грецкий орех — 1 стакан;

Миндаль сырой — 1 стакан;

Соль морская — по вкусу;

Перец чёрный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Миндаль необходимо замочить в кипятке на 10 минут, затем промыть холодной водой и очистить от кожицы. На медленном огне растопить сливочное масло, снять с плиты, добавить мёд, тимьян и орехи, тщательно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу. Тыкву разрезать на 4-6 крупных ломтиков и выложить в керамическую или стеклянную форму, пригодную для запекания. Полить медово-ореховой смесью и отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Запекать в течение 30-40 минут до мягкости тыквы.

Подавать как самостоятельное блюдо, с кашами или птицей, или на завтрак.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

