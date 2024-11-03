Тыква с мёдом и орехами: великолепное самостоятельное блюдо или гарнир к блюдам из птицы

Тыква с мёдом и орехами — лёгкое в приготовлении и вкусное блюдо, богатое витаминами и минералами. Оно идеально подойдёт для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем.
Компоненты:
Процесс приготовления:
Подавать как самостоятельное блюдо, с кашами или птицей, или на завтрак.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".