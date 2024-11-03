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Тыква с мёдом и орехами: великолепное самостоятельное блюдо или гарнир к блюдам из птицы

1:15
Еда

Тыква с мёдом и орехами — лёгкое в приготовлении и вкусное блюдо, богатое витаминами и минералами. Оно идеально подойдёт для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем.

Тыква с мёдом и орехами: великолепное самостоятельное блюдо или гарнир к блюдам из птицы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Компоненты:

  • Тыква — 700 г;
  • Мёд — 1 стакан;
  • Сливочное масло — 70 г;
  • Тимьян сушёный — 1 чайная ложка;
  • Грецкий орех — 1 стакан;
  • Миндаль сырой — 1 стакан;
  • Соль морская — по вкусу;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Миндаль необходимо замочить в кипятке на 10 минут, затем промыть холодной водой и очистить от кожицы.
  2. На медленном огне растопить сливочное масло, снять с плиты, добавить мёд, тимьян и орехи, тщательно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.
  3. Тыкву разрезать на 4-6 крупных ломтиков и выложить в керамическую или стеклянную форму, пригодную для запекания.
  4. Полить медово-ореховой смесью и отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Запекать в течение 30-40 минут до мягкости тыквы.

Подавать как самостоятельное блюдо, с кашами или птицей, или на завтрак.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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