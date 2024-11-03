Вкуснейший картофельный салат: готовим его не с маринованными, а солёными огурчиками

Картофельный салат с солёными огурцами и луком — традиционное блюдо немецкой кухни. Его легко приготовить, а ингредиенты доступны каждому. Однако есть один важный нюанс: заправку на основе подсолнечного масла нужно добавлять к горячему картофелю, чтобы он быстрее впитал соус. Также в этом рецепте используются солёные огурцы вместо маринованных, как это принято в Германии. Попробуйте оба варианта и выберите тот, который вам больше понравится.
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Ингредиенты (на 4 порции):
картофель — 400 г;
лимон — 1 шт.;
зернистая горчица — 1 ст. ложка;
подсолнечное масло — 40 мл;
красный лук — 150 г;
петрушка — 30 г;
солёные огурцы — 200 г;
соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.
Процесс приготовления:
Картофель необходимо тщательно вымыть с помощью щётки и поместить в кастрюлю. Залить горячей водой и поставить на сильный огонь, довести до кипения.
После того как вода закипит, уменьшить огонь и варить до мягкости (примерно 25 минут). Затем выложить картофель на решётку и дать немного остыть.
С помощью мелкой тёрки снять цедру с лимона и выжать сок в небольшую миску. Удалить косточки.
В миску с лимонным соком добавить горчицу, подсолнечное масло, соль и перец по вкусу. Мелко нарезать лук и добавить в заправку.
Петрушку мелко нарезать, посолить и растереть. Добавить зелень в горчичную заправку.
Горячий картофель аккуратно очистить, нарезать ломтиками и залить заправкой. Перемешать и оставить на 10 минут.
Огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю вместе с заправкой. Поперчить и перемешать.
Уточнения
Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.