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Вкуснейший картофельный салат: готовим его не с маринованными, а солёными огурчиками

1:58
Еда

Картофельный салат с солёными огурцами и луком — традиционное блюдо немецкой кухни. Его легко приготовить, а ингредиенты доступны каждому. Однако есть один важный нюанс: заправку на основе подсолнечного масла нужно добавлять к горячему картофелю, чтобы он быстрее впитал соус. Также в этом рецепте используются солёные огурцы вместо маринованных, как это принято в Германии. Попробуйте оба варианта и выберите тот, который вам больше понравится.

Вкуснейший картофельный салат: готовим его не с маринованными, а солёными огурчиками
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0

Ингредиенты (на 4 порции):

  • картофель — 400 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • зернистая горчица — 1 ст. ложка;
  • подсолнечное масло — 40 мл;
  • красный лук — 150 г;
  • петрушка — 30 г;
  • солёные огурцы — 200 г;
  • соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Картофель необходимо тщательно вымыть с помощью щётки и поместить в кастрюлю. Залить горячей водой и поставить на сильный огонь, довести до кипения.
  2. После того как вода закипит, уменьшить огонь и варить до мягкости (примерно 25 минут). Затем выложить картофель на решётку и дать немного остыть.
  3. С помощью мелкой тёрки снять цедру с лимона и выжать сок в небольшую миску. Удалить косточки.
  4. В миску с лимонным соком добавить горчицу, подсолнечное масло, соль и перец по вкусу. Мелко нарезать лук и добавить в заправку.
  5. Петрушку мелко нарезать, посолить и растереть. Добавить зелень в горчичную заправку.
  6. Горячий картофель аккуратно очистить, нарезать ломтиками и залить заправкой. Перемешать и оставить на 10 минут.
  7. Огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю вместе с заправкой. Поперчить и перемешать.

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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