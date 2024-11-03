Вкуснейший картофельный салат: готовим его не с маринованными, а солёными огурчиками

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельный салат с солёными огурцами и луком — традиционное блюдо немецкой кухни. Его легко приготовить, а ингредиенты доступны каждому. Однако есть один важный нюанс: заправку на основе подсолнечного масла нужно добавлять к горячему картофелю, чтобы он быстрее впитал соус. Также в этом рецепте используются солёные огурцы вместо маринованных, как это принято в Германии. Попробуйте оба варианта и выберите тот, который вам больше понравится.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0

Ингредиенты (на 4 порции):

картофель — 400 г;

лимон — 1 шт.;

зернистая горчица — 1 ст. ложка;

подсолнечное масло — 40 мл;

красный лук — 150 г;

петрушка — 30 г;

солёные огурцы — 200 г;

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Картофель необходимо тщательно вымыть с помощью щётки и поместить в кастрюлю. Залить горячей водой и поставить на сильный огонь, довести до кипения. После того как вода закипит, уменьшить огонь и варить до мягкости (примерно 25 минут). Затем выложить картофель на решётку и дать немного остыть. С помощью мелкой тёрки снять цедру с лимона и выжать сок в небольшую миску. Удалить косточки. В миску с лимонным соком добавить горчицу, подсолнечное масло, соль и перец по вкусу. Мелко нарезать лук и добавить в заправку. Петрушку мелко нарезать, посолить и растереть. Добавить зелень в горчичную заправку. Горячий картофель аккуратно очистить, нарезать ломтиками и залить заправкой. Перемешать и оставить на 10 минут. Огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю вместе с заправкой. Поперчить и перемешать.

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.

