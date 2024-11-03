Картофельные ломтики с паприкой и сыром: здоровая замена картошке-фри для детского праздника

Хрустящие картофельные дольки с сыром и сладкой паприкой — это не только вкусная, но и полезная альтернатива жареному картофелю. Это блюдо станет отличным выбором для детских праздников и молодёжных вечеринок.
Для приготовления вам понадобятся:
Инструкция по приготовлению:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".