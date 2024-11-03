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Картофельные ломтики с паприкой и сыром: здоровая замена картошке-фри для детского праздника

1:11
Еда

Хрустящие картофельные дольки с сыром и сладкой паприкой — это не только вкусная, но и полезная альтернатива жареному картофелю. Это блюдо станет отличным выбором для детских праздников и молодёжных вечеринок.

Картофельные ломтики с паприкой и сыром: здоровая замена картошке-фри для детского праздника
Фото: flickr.com by surroundsound5000, CC BY-ND 2.0

Для приготовления вам понадобятся:

  • 8 молодых картофелин среднего размера;
  • 100 г сыра эмменталь;
  • 1 чайная ложка сухого укропа;
  • 1 чайная ложка молотой сладкой паприки;
  • соль;
  • оливковое масло extra virgin.

Инструкция по приготовлению:

  1. Тщательно вымойте картофель и нарежьте его на 4 части.
  2. Поместите ломтики в холодную воду, затем обсушите их.
  3. Натрите картофель солью, маслом, посыпьте укропом и паприкой.
  4. Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите картофель на противень, смазанный маслом, и запекайте до румяной корочки (это займёт примерно 30 минут).
  5. Натрите сыр на мелкой тёрке. Достаньте противень из духовки и посыпьте картошку сыром.
  6. Отправьте ломтики в духовку ещё на 10-15 минут, пока сыр не расплавится.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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