Картофельные ломтики с паприкой и сыром: здоровая замена картошке-фри для детского праздника

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие картофельные дольки с сыром и сладкой паприкой — это не только вкусная, но и полезная альтернатива жареному картофелю. Это блюдо станет отличным выбором для детских праздников и молодёжных вечеринок.

Фото: flickr.com by surroundsound5000, CC BY-ND 2.0

Для приготовления вам понадобятся:

8 молодых картофелин среднего размера;

100 г сыра эмменталь;

1 чайная ложка сухого укропа;

1 чайная ложка молотой сладкой паприки;

соль;

оливковое масло extra virgin.

Инструкция по приготовлению:

Тщательно вымойте картофель и нарежьте его на 4 части. Поместите ломтики в холодную воду, затем обсушите их. Натрите картофель солью, маслом, посыпьте укропом и паприкой. Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите картофель на противень, смазанный маслом, и запекайте до румяной корочки (это займёт примерно 30 минут). Натрите сыр на мелкой тёрке. Достаньте противень из духовки и посыпьте картошку сыром. Отправьте ломтики в духовку ещё на 10-15 минут, пока сыр не расплавится.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

