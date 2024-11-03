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Согревающий тыквенный суп с имбирём — осенний хит на вашем столе

1:22
Еда

Многие осенние продукты отлично дополняют стол, добавляя вкуса и пользы в рацион.

Согревающий тыквенный суп с имбирём — осенний хит на вашем столе
Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, CC BY 2.0

Тыква заслуженно считается идеальным осенним ингредиентом благодаря своим питательным свойствам и нежному вкусу.

Ароматный осенний суп с тыквой и свежим корнем имбиря — блюдо, которое согреет в прохладные дни.

Что понадобится для рецепта? Ингредиенты:

  • около 400 г тыквы;
  • небольшой кусочек свежего корня имбиря;
  • по одной луковице и картофелине;
  • долька чеснока;
  • 1 ст. ложка растительного масла и 1 ч. ложка сливочного масла;
  • 2 лавровых листа;
  • 5 ст. ложек кускуса;
  • соль и кориандр по вкусу;
  • зелень для украшения (по желанию).

Как готовить?

Начните с растапливания обоих видов масла на сковороде до однородности. Обжарьте лук до золотистого оттенка. Затем натрите имбирь и добавьте его в сковороду, сразу же введя пряности и лавровые листья. Добавьте кубики тыквы и картофеля, перемешайте и слегка обжарьте. Залейте водой и оставьте тушиться. Через 15 минут посолите, добавьте измельчённый чеснок и варите ещё пять минут. Взбейте суп блендером до кремовой текстуры. Суп готов!

Уточнения

Тыквенный суп - суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента. Для приготовления используется тыква обыкновенная или тыква мускатная.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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