Согревающий тыквенный суп с имбирём — осенний хит на вашем столе

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие осенние продукты отлично дополняют стол, добавляя вкуса и пользы в рацион.

Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, CC BY 2.0

Тыква заслуженно считается идеальным осенним ингредиентом благодаря своим питательным свойствам и нежному вкусу.

Ароматный осенний суп с тыквой и свежим корнем имбиря — блюдо, которое согреет в прохладные дни.

Что понадобится для рецепта? Ингредиенты:

около 400 г тыквы;

небольшой кусочек свежего корня имбиря;

по одной луковице и картофелине;

долька чеснока;

1 ст. ложка растительного масла и 1 ч. ложка сливочного масла;

2 лавровых листа;

5 ст. ложек кускуса;

соль и кориандр по вкусу;

зелень для украшения (по желанию).

Как готовить?

Начните с растапливания обоих видов масла на сковороде до однородности. Обжарьте лук до золотистого оттенка. Затем натрите имбирь и добавьте его в сковороду, сразу же введя пряности и лавровые листья. Добавьте кубики тыквы и картофеля, перемешайте и слегка обжарьте. Залейте водой и оставьте тушиться. Через 15 минут посолите, добавьте измельчённый чеснок и варите ещё пять минут. Взбейте суп блендером до кремовой текстуры. Суп готов!

Уточнения

Тыквенный суп - суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента. Для приготовления используется тыква обыкновенная или тыква мускатная.



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