Согревающий тыквенный суп с имбирём — осенний хит на вашем столе

Многие осенние продукты отлично дополняют стол, добавляя вкуса и пользы в рацион.
Тыква заслуженно считается идеальным осенним ингредиентом благодаря своим питательным свойствам и нежному вкусу.
Ароматный осенний суп с тыквой и свежим корнем имбиря — блюдо, которое согреет в прохладные дни.
Что понадобится для рецепта? Ингредиенты:
Как готовить?
Начните с растапливания обоих видов масла на сковороде до однородности. Обжарьте лук до золотистого оттенка. Затем натрите имбирь и добавьте его в сковороду, сразу же введя пряности и лавровые листья. Добавьте кубики тыквы и картофеля, перемешайте и слегка обжарьте. Залейте водой и оставьте тушиться. Через 15 минут посолите, добавьте измельчённый чеснок и варите ещё пять минут. Взбейте суп блендером до кремовой текстуры. Суп готов!
Тыквенный суп - суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента. Для приготовления используется тыква обыкновенная или тыква мускатная.
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