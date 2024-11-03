Икра из помидоров на зиму: густая и вкусная, идеальна с картошкой, мясом или просто на хлебушек

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Икра из помидоров — отличная закуска на зиму. Хотя она не так популярна, как баклажанная или кабачковая икра, но, на наш взгляд, превосходит их. Приготовление этой заготовки не сложное, но требует времени и внимания. Важно периодически помешивать овощную массу, чтобы она не пригорела. Если всё сделать правильно, у вас получится несколько банок вкусной и ароматной икры из помидоров. Её можно есть с хлебом, подавать к мясу или отварному картофелю.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0

Ингредиенты (на 3 порции):

помидоры (лучше сливовидные) — 2 кг;

сладкий перец — 1,5 кг;

репчатый лук — 1 кг;

чеснок — 8 зубчиков;

рафинированное растительное масло — 200 мл;

сахар — 2 столовые ложки;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Шаги по приготовлению:

Подготовьте банки и крышки для помидоров, простерилизуйте их и высушите. Вымойте и обсушите помидоры, удалите основания плодоножек. Сладкий перец вымойте, разрежьте пополам и удалите семена и перегородки. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте и сложите в большую миску. Нарежьте помидоры и сладкий перец кубиками и разложите по отдельным мискам. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте лук с чесноком на среднем огне, помешивая, в течение 10 минут. Добавьте помидоры и тушите ещё 10 минут. Добавьте сладкий перец, сахар, соль и перец. Тушите на слабом огне около 40 минут, периодически помешивая. Разложите икру из помидоров по подготовленным банкам и укупорьте крышками. Переверните банки на полотенце, укутайте тёплым одеялом и дайте полностью остыть.

Для придания икре более пикантного вкуса добавьте ещё два зубчика чеснока, пропущенных через пресс или натёртых на мелкой тёрке, за 10 минут до готовности.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

