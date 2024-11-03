Икра из помидоров на зиму: густая и вкусная, идеальна с картошкой, мясом или просто на хлебушек

Икра из помидоров — отличная закуска на зиму. Хотя она не так популярна, как баклажанная или кабачковая икра, но, на наш взгляд, превосходит их. Приготовление этой заготовки не сложное, но требует времени и внимания. Важно периодически помешивать овощную массу, чтобы она не пригорела. Если всё сделать правильно, у вас получится несколько банок вкусной и ароматной икры из помидоров. Её можно есть с хлебом, подавать к мясу или отварному картофелю.
Ингредиенты (на 3 порции):
Шаги по приготовлению:
Для придания икре более пикантного вкуса добавьте ещё два зубчика чеснока, пропущенных через пресс или натёртых на мелкой тёрке, за 10 минут до готовности.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".