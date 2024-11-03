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Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным

1:54
Еда

Почему тесто для блинчиков делает омлеты пышными.

Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet, PDM

Это решение можно считать гениальным, по крайней мере, с точки зрения кулинарии. Тесто для блинчиков играет ключевую роль в создании структуры и объема омлета. Повара добавляют муку в тесто именно для этой цели. Разрыхлитель, содержащийся в тесте, обеспечивает воздушность и помогает приготовить густой и пышный омлет, который так полюбился посетителям ресторанов IHOP, пишет allrecipes.com. Но можно ли повторить этот трюк в домашних условиях?

Как использовать блинное тесто для приготовления пышного омлета

Не стоит следовать принципу "чем больше, тем лучше". Вам потребуется лишь небольшое количество жидкого блинного теста, чтобы омлет получился пышным. Двух столовых ложек готового теста достаточно для приготовления омлетов вашей мечты. Для упрощения процесса можно использовать ингредиенты из упаковки, а затем добавить любые дополнительные для приготовления небольшой порции блинчиков, так как они хорошо сочетаются с омлетами.

Самое важное — смешать тесто со взбитыми яйцами непосредственно перед приготовлением омлета. Это может показаться странным, но не переживайте, результат вас порадует. Приготовьте омлет по своему обычному рецепту и наблюдайте, как он распухает на сковороде. Это похоже на настоящее волшебство.

Омлет с блинным тестом получается пышным, а его текстура фантастически нежная и пружинистая. Конечно, приготовление теста требует немного больше времени, поэтому, возможно, я не буду готовить омлеты таким образом каждый раз. Но если у меня будут гости или я все равно буду печь блины, можете быть уверены, что я обязательно добавлю тесто в свои омлеты.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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