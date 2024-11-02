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Пять правил использования соли, которые улучшат вкус даже безвкусных помидоров

1:22
Еда

В мире кулинарии есть множество секретов и тонкостей, которые делают блюда особенными и неповторимыми. Один из таких секретов — правильное использование соли и помидоров. Мы рассмотрим основные правила, которые помогут вам раскрыть истинный вкус даже водянистых томатов и придать вашим блюдам изысканность.

Пять правил использования соли, которые улучшат вкус даже безвкусных помидоров
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Вот пять правил использования соли и помидоров:

  1. Слейте томатный сок из салата с помидорами. Нарежьте помидоры, положите их в сито или дуршлаг и посолите. Оставьте на 15-20 минут, затем смешайте с другими ингредиентами салата. Так вы усилите вкус помидоров и избавитесь от лишней жидкости.
  2. Используйте томатный сок для приготовления супов, соусов и подливок.
  3. Приправляйте помидоры солью в последний момент перед подачей или добавлением в блюдо. Это улучшит вкус бутербродов, брускетт, салатов и других блюд.
  4. Обязательно солите помидоры перед запеканием или вялением. Нарежьте их, посолите и оставьте на 15-20 минут на бумажных полотенцах. Затем отправьте в духовку.
  5. Выбирайте правильную соль и её количество. Для этих целей подойдёт поваренная нейодированная соль среднего или крупного помола.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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