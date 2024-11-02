В мире кулинарии есть множество секретов и тонкостей, которые делают блюда особенными и неповторимыми. Один из таких секретов — правильное использование соли и помидоров. Мы рассмотрим основные правила, которые помогут вам раскрыть истинный вкус даже водянистых томатов и придать вашим блюдам изысканность.
Вот пять правил использования соли и помидоров:
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".