Рецепт воздушного кукурузного пирога для уютного завтрака

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Воздушный пирог из кукурузной муки — это простой и быстрый рецепт из доступных ингредиентов, который прекрасно подойдет к чашке кофе на завтрак или полдник. Этот пирог является классическим блюдом и готовится всего за несколько минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law, CC BY-SA 2.0

Для пышной и однородной текстуры теста рекомендуется предварительно просеять все сухие ингредиенты. Попробуйте этот рецепт, чтобы приготовить воздушный пирог из кукурузной муки!

Ингредиенты:

2 чашки кукурузной муки

1 стакан пшеничной муки

1 столовая ложка разрыхлителя

3 яйца

1 стакан молока

1 стакан масла

2 чашки сахара

Способ приготовления:

Просейте 2 чашки кукурузной муки, 1 стакан пшеничной муки и 1 столовую ложку разрыхлителя в контейнер, перемешайте и отложите.

В блендере смешайте 3 яйца, 1 стакан молока, 1 стакан масла и 2 чашки сахара до однородной массы.

Влейте смесь из блендера в просеянные ингредиенты и аккуратно перемешайте.

Переложите тесто в форму, смазанную маслом и посыпанную кукурузной мукой.

Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.

Для разнообразия рецепта можно приготовить сливочный кукурузный пирог с сиропом из гуавы или добавить кукурузные хлопья для текстуры.

Уточнения

Кукурузная мука — мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша. Таким образом получают муку кукурузную обойную, крупного и тонкого помола. Мука наилучшего качества получается из белозёрной кукурузы.



