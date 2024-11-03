Воздушный пирог из кукурузной муки — это простой и быстрый рецепт из доступных ингредиентов, который прекрасно подойдет к чашке кофе на завтрак или полдник. Этот пирог является классическим блюдом и готовится всего за несколько минут.
Для пышной и однородной текстуры теста рекомендуется предварительно просеять все сухие ингредиенты. Попробуйте этот рецепт, чтобы приготовить воздушный пирог из кукурузной муки!
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Просейте 2 чашки кукурузной муки, 1 стакан пшеничной муки и 1 столовую ложку разрыхлителя в контейнер, перемешайте и отложите.
В блендере смешайте 3 яйца, 1 стакан молока, 1 стакан масла и 2 чашки сахара до однородной массы.
Влейте смесь из блендера в просеянные ингредиенты и аккуратно перемешайте.
Переложите тесто в форму, смазанную маслом и посыпанную кукурузной мукой.
Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.
Для разнообразия рецепта можно приготовить сливочный кукурузный пирог с сиропом из гуавы или добавить кукурузные хлопья для текстуры.
Кукурузная мука — мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша. Таким образом получают муку кукурузную обойную, крупного и тонкого помола. Мука наилучшего качества получается из белозёрной кукурузы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".