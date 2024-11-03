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Рецепт воздушного кукурузного пирога для уютного завтрака

1:26
Еда

Воздушный пирог из кукурузной муки — это простой и быстрый рецепт из доступных ингредиентов, который прекрасно подойдет к чашке кофе на завтрак или полдник. Этот пирог является классическим блюдом и готовится всего за несколько минут.

Рецепт воздушного кукурузного пирога для уютного завтрака
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law, CC BY-SA 2.0

Для пышной и однородной текстуры теста рекомендуется предварительно просеять все сухие ингредиенты. Попробуйте этот рецепт, чтобы приготовить воздушный пирог из кукурузной муки!

Ингредиенты:

  • 2 чашки кукурузной муки
  • 1 стакан пшеничной муки
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 3 яйца
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан масла
  • 2 чашки сахара

Способ приготовления:

Просейте 2 чашки кукурузной муки, 1 стакан пшеничной муки и 1 столовую ложку разрыхлителя в контейнер, перемешайте и отложите.
В блендере смешайте 3 яйца, 1 стакан молока, 1 стакан масла и 2 чашки сахара до однородной массы.
Влейте смесь из блендера в просеянные ингредиенты и аккуратно перемешайте.
Переложите тесто в форму, смазанную маслом и посыпанную кукурузной мукой.
Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.

Для разнообразия рецепта можно приготовить сливочный кукурузный пирог с сиропом из гуавы или добавить кукурузные хлопья для текстуры.

Уточнения

Кукурузная мука — мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша. Таким образом получают муку кукурузную обойную, крупного и тонкого помола. Мука наилучшего качества получается из белозёрной кукурузы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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