Холестерин под контролем: продукты, которые помогают его снизить

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Контроль уровня холестерина помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркты и инсульты. Кардиолог Аньяльдо Пископо и диетолог Адриана Ставро выделили продукты, которые могут помочь снизить уровень холестерина. Вот их список и способы употребления.

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Рыба, богатая омега-3 (сардины, лосось, тунец, анчоусы, сельдь): её можно жарить или готовить на гриле.

Бобовые (фасоль, чечевица, горох, нут): добавляйте их в супы, рагу и салаты.

Орехи (кешью, бразильские орехи, бару): подходят в качестве перекуса или добавок к салатам.

Овёс, ячмень и киноа — источники растворимой клетчатки: можно добавлять в каши, выпечку и гарниры.

Апельсин, лимон и ацерола — богаты клетчаткой и витамином С: добавляйте их в соки, фруктовые салаты и десерты.

Брокколи, шпинат и капуста: готовьте их на пару или добавляйте в салаты и зелёные соки.

Помидоры, содержащие ликопин, антиоксидант: подходят для соков, салатов и соусов.

Авокадо — источник полезных жиров и клетчатки: его можно добавлять в гуакамоле, смузи и салаты.

Какао с высоким содержанием флавоноидов: употребляйте в составе тёмного шоколада (70% какао и более).

Орехи и семена — источники полезных жиров: используйте в качестве перекусов, добавок в йогурты и салаты.

Оливковое масло экстра вирджин: добавляйте в соусы и заправки.

Диетолог напоминает, что одного лишь употребления этих продуктов недостаточно — улучшение достигается комплексом мер, включая физическую активность и здоровое питание.

Хороший и плохой холестерин: в чём разница?

Наш организм сам вырабатывает холестерин, который необходим для здоровья. Холестерин участвует в поддержании целостности клеточных мембран, синтезе половых гормонов, кортизола и витамина D, а также является предшественником желчных кислот, которые помогают переваривать жиры.

Основное различие между хорошим (ЛПВП) и плохим (ЛПНП) холестерином — их влияние на здоровье. ЛПВП очищают артерии от излишков холестерина, защищая организм от заболеваний сердца. ЛПНП, напротив, транспортируют холестерин из печени к клеткам и могут формировать бляшки в артериях, повышая риск инфаркта.

Гастроэнтеролог Тельма Ассис напоминает, что высокий холестерин не вызывает симптомов, а лишь повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому регулярные медицинские обследования, здоровое питание и спорт необходимы для поддержания здоровья сердца.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»)— органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.



