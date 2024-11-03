Холестерин под контролем: продукты, которые помогают его снизить

Контроль уровня холестерина помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркты и инсульты. Кардиолог Аньяльдо Пископо и диетолог Адриана Ставро выделили продукты, которые могут помочь снизить уровень холестерина. Вот их список и способы употребления.
Диетолог напоминает, что одного лишь употребления этих продуктов недостаточно — улучшение достигается комплексом мер, включая физическую активность и здоровое питание.
Наш организм сам вырабатывает холестерин, который необходим для здоровья. Холестерин участвует в поддержании целостности клеточных мембран, синтезе половых гормонов, кортизола и витамина D, а также является предшественником желчных кислот, которые помогают переваривать жиры.
Основное различие между хорошим (ЛПВП) и плохим (ЛПНП) холестерином — их влияние на здоровье. ЛПВП очищают артерии от излишков холестерина, защищая организм от заболеваний сердца. ЛПНП, напротив, транспортируют холестерин из печени к клеткам и могут формировать бляшки в артериях, повышая риск инфаркта.
Гастроэнтеролог Тельма Ассис напоминает, что высокий холестерин не вызывает симптомов, а лишь повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому регулярные медицинские обследования, здоровое питание и спорт необходимы для поддержания здоровья сердца.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»)— органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".